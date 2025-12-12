冷氣團今晚殺到！「全台冷的非常有感」2地高山有望下雪 最冷時刻曝

生活中心／林昀萱報導

氣象署發布大雨特報。（圖／中央氣象署）

中央氣象署發布大雨特報及陸上強風特報，受東北季風影響，12日晚至今（13）日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。13日晨至14日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」指出，今日白天天氣，仍受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區環境水氣偏多，降雨較為持續，新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區也有局部短暫陣雨機會；而苗栗以南地區則仍維持為多雲到晴的天氣。至於，氣溫變化部份，清晨臺灣各地低溫大多在攝氏16至20度之間，局部地區溫度可能還會再低一些；白天，北部及宜蘭地區高溫約在攝氏21至22度，整日都是濕濕涼涼的，而中南部及花東地區高溫則在攝氏25至29度。

廣告 廣告

大陸冷氣團今晚南下，全台各得將會冷得非常有感。（圖／林老師氣象站）

今晚大陸冷氣團開始南下影響！中部以北及東北部地區氣溫會進一步下降，預估在週日至週一清晨期間，降溫幅度最為顯著，全臺各地將會冷的非常有感。今晚至明日，由於大陸冷氣團發威，加上環境水氣充沛，臺灣中部以北及東北部地區3500公尺以上高山，都有零星下雪或結冰的機會；追雪的同時，也請注意自身保暖安全。

更多三立新聞網報導

新北市長內參民調！吳子嘉爆「他知名度高但輸很多」 揭秘驚人差距

5縣市可望藍天變綠地？郭正亮認了點名「這人口大縣」注意：別只看6都！

徐嶔煌京都完婚！和新郎年齡差逾10歲 被問「日本人嗎」親自解答

獨家／粿粿傳與范姜談定離婚協議 贍養費外加「范姜不會再咬王子」

