冷氣團今殺到！入夜「氣溫驟降轉冷」 最低溫急凍12度

生活中心／張尚辰報導

台灣颱風論壇表示，冷氣團將於今日下半天逐漸南下。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

今（13）日受東北季風影響，清晨各地低溫大多在17至20度間。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，入冬首波冷氣團將於今日下半天逐漸南下，各地入夜後氣溫會驟降轉冷，另外，前中央氣象局長鄭明典也說，冷空氣雖尚未到達台灣，但是很快就會有溫度上的反應。

台灣颱風論壇昨日在臉書發文，指出首波冷氣團將於今日南下，週日至下週一受到乾冷型冷氣團及輻射冷卻效應雙重影響，是最為寒冷的時刻。

台灣颱風論壇預估，各地低溫將下探13至15度，西部平原空曠地區、內陸近山區、丘陵地有機會來到12度，請民眾務必注意接下來的天氣及溫度變化。

鄭明典說明，冷空氣雖尚未到達台灣，但已經非常接近。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

另外，鄭明典今早PO出地面氣壓和降雨的預測圖，說明冷高壓目前正沿著青藏高原邊緣往南移動，且台灣東北方附近有等壓線向上凸起的狀況，是台灣低壓發展，表示冷空氣尚未到達台灣，但是很接近，很快就會有溫度上的反應。

