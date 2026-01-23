冷氣團今減弱！專家示警「輻射冷卻」接力發威 中南部日夜溫差10度

生活中心／許智超報導

強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署今（23）日一早持續針對17縣市發布低溫特報，其中苗栗以北及金門今上午有持續10度左右機率，連江則有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。對此，氣象專家林得恩提醒，雖然白天起，強烈大陸冷氣團就會開始減弱，但「輻射冷卻」接手影響，尤其中南部日夜溫差增大，足足差到10度。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文說明，今日清晨仍受強烈大陸冷氣團影響，台灣苗栗以北、基隆及花蓮以北地區天氣寒冷，其它地區早晚亦為寒冷。

林得恩指出，最低溫預測，苗栗以北、基隆及花蓮以北地區攝氏11至13度，台中以南、台東及澎湖地區攝氏13至15度，金門及馬祖地區也只剩6至8度，而沿海、空曠及近山區低溫還會再更低一些，需留意溫度變化趨勢。

林得恩表示，今白天起，強烈大陸冷氣團就會開始減弱，氣溫逐漸回升，但要注意的是輻射冷卻接手影響，各地早晚天氣依舊寒冷，中南部日夜溫差增大。此外，由於環境風場也漸轉為偏東風到東南風，水氣逐日減少，降雨明顯調整為零星且局部，僅東半部地區有短暫陣雨機會；下波冷空氣南下預估在27日前後，強度為東北季風增強等級。

中央氣象署發布低溫特報：

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣、連江縣。

黃色燈號（寒冷）：台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣。

