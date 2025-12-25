冷氣團今發威 周六漸回溫 跨年賞煙火 101東側最佳

受冷氣團影響，各地氣溫明顯下降，氣象署提醒，26日中部以北及宜蘭低溫12至14度，南部與花東低溫14至16度，27日周六起冷氣團減弱，溫度逐漸回升，但30日下周二起受東北季風影響北部溼冷，台北在跨年當天可能零星飄雨，因風向關係建議在台北101大樓東側觀賞煙火。

昨天有1376人前往宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，不過，早上8時太平山莊溫度僅8度，遊客無緣賞雪。

氣象署預報員賴欣國指出，27日周六起大陸冷氣團稍減，溫度緩慢回升，但中南部至29日下周一日夜溫差大，30日下周二有另一波稍弱的東北季風南下，中南部氣溫變化不大，北部則是稍降。

他表示，26日水氣偏多，北部及東半部、中南部山區有零星或局部降雨；27日周六起水氣漸少，主要降雨區域為桃園以北和東半部地區、新竹以南山區。

賴欣國說，29日下周一水氣更少，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東零星降雨；30日下周二至元旦東北季風稍微增強，桃園以北、宜蘭、基隆北海岸、花蓮、台東有降雨；跨年當天桃園以北及東半部降雨，雲量也偏多，其中台北可能有零星飄雨，因為風向關係，建議民眾在台北101大樓東側觀賞煙火較為合適。

氣象專家吳聖宇則在臉書發文提醒，元旦過後可能有強冷空氣南下，預報強度頗強，可能達到強烈冷氣團甚至寒流，不過時間尚早，後續預報變化值得留意。