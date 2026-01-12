冷氣團休息！本週全台大回暖「高溫飆25度」 這天再轉冷

【緯來新聞網】回暖了！今（12日）大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，本週預測以東北季風為主，白天體感溫度會舒適許多，高溫可以來到20度以上，不過各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，早出晚歸都要持續做好保暖。至於下次明顯的轉冷，預估要等到下週二。

今天白天起回溫，這樣的天氣型態可以一直持續到週末。（示意圖／翻攝自pixabay）

天氣風險分析師林孝儒今天在臉書粉專指出，今天白天起大陸冷氣團進一步減弱，各地高溫明顯回升，預測北部至東部高溫可回升至18～20度附近，中南部高溫約21～24度；各地入夜低溫約13～15度，但局部沿海空曠或近山平地郊區等，仍因因輻射冷卻而都還是偏低，日夜溫差較大，越往南部越明顯，早出晚歸請注意保暖。



本週天氣來看，北方冷空氣勢力將較上週偏弱，預測台灣以東北季風強弱變化為主；降溫幅度不若上週寒冷，白天體感氣溫將舒適許多，預測北部至東部高溫約18～23度，低溫多介於13～16度；中部高溫約21～25度或更高，低溫則多介於13～18度。



要注意的是，夜晚清晨受輻射冷卻效應影響，低溫仍有寒意，日夜溫差依舊大，早出晚歸要持續做好保暖外，建議冬季外出運動做好暖身，或儘量避開晨間低溫，或日夜交替時溫差大的時段。



預報模式顯示本週菲律賓東方洋面將有熱帶系統發展靠近趨勢，實際雲簇與強度仍待觀察。此季節即使南方洋面有熱帶系統發展，對台灣都不太有威脅性，且目前研判未來皆距離台灣較遠、對本島天氣無影響，基本上不須擔心。假如有影響，多為間接海象不穩定可能，建議海邊活動未來可視預報浪況調整行程留意安全。

