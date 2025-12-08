冷氣團估週末到！3500米山區有望飄雪 北東雨下不停

東北季風9日起影響天氣，北部、東北部將有局部大雨，10日短暫回穩後，本週末有冷空氣到來，且13日可能出現今冬首波大陸冷氣團，低溫下探10度，山區有降雪機會。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，受東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春有短暫雨，其中，基隆北海岸、大台北山區、東北部上午雨勢較明顯，有機會出現局部大雨，新竹以南為多雲到晴。

這波東北季風將於10日轉弱，各地以多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有零星雨勢。11日至12日東北季風略增強，桃園以北、東半部、恆春仍有零星雨，新竹以南維持多雲到晴的天氣。

廣告 廣告

不過13日新1波冷空氣南下，屆時北部、東半部和恆春轉局部短暫雨，再轉為零星雨，其他地區則在14日至15日轉乾。

此外，黃恩鴻提醒，各地9日仍有長浪，且西半部在10日至11日清晨、中南部15日清晨將有局部霧或低雲影響能見度，提醒民眾外出多加注意天氣變化。

本週末迎來強冷空氣上看冷氣團等級，局部地區低溫下探10度。（圖／中央氣象署提供）

溫度趨勢上，隨著10日東北季風減弱，各地稍微回暖，直到13日冷空氣南下，13日晚間至14日清晨水氣偏多、溫度下降，全台海拔3500公尺以上高山有降雪機會。

另這波冷空氣最冷時段預計落在14日晚間至15日清晨，清晨輻射冷卻影響，部分地區下探10度至11度，強度可能達冷氣團等級，台北低溫15度左右，中部以北、宜花地區低溫則是13度至15度，南部、台東15度至17度。

延伸閱讀

影/慎入！板橋定食8猛烈氣爆！巨量雜物飛砸 女倒地濺血

譚傳毅/台海打無人平台戰 國軍如何接招

影/新北定食8府中店氣爆！ 業者：會持續慰問傷者