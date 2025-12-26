冷氣團低溫水氣 今晨玉山北峰降瑞雪

記者李佩玲／綜合報導

大陸冷氣團來襲，低溫加上水氣配合，今（26）日清晨6時28分至6時38分玉山北峰降下瑞雪，不過，雪量不足，未完全覆蓋地面，無雪深。

氣象署指出，今日清晨是這波冷氣團氣溫最低的時段，根據氣象署觀測資料顯示，今天清晨全臺最低溫為玉山風口測站的零下5.5度，其次為玉山測站的零下4.7度；預測白天高溫在北部及宜花約16至18度，感受較為濕冷，中南部高溫則約21至23度。

降雨方面，水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，中南部平地亦有零星降雨機會，建議民眾外出攜帶雨具備用。

受到大陸冷氣團影響，今日清晨玉山北峰降下瑞雪。（氣象署提供）