冷氣團何時抵達台灣？ 鄭明典曬1圖示警：很接近了

今晚起大陸冷氣團南下，中部以北有感降溫，前氣象局長鄭明典指出，目前冷高壓沿著青藏高原邊緣往南移動，冷空氣尚未到達台灣，但是很接近了。

鄭明典指出，冷空氣尚未到達台灣，但是很接近了。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典在臉書PO出地面氣壓和降雨的預測圖，並指出有兩個重點，第一冷高壓的確沿著青藏高原邊緣往南移動，第二台灣東北方等壓線向上突起，這就是前面說的台灣低壓發展。

鄭明典說，「現在這個樣子，表示冷空氣尚未到達台灣，但是很接近了，很快就會有溫度上的反應！」

氣象署也提醒，今天(13日)東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨較持續，傍晚之前並有局部大雨發生的機率，新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區也有局部短暫雨，今晚起大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭氣溫會進一步下降。

延伸閱讀

不只美國！越南軍艦也來了 學者分析解放軍因應行動

地牛翻身！08:19花蓮縣近海規模3.6地震 最大震度2級

想不起前天晚餐內容？醫師示警：恐患上「手機失智症」