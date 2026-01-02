冷氣團來了！最低溫僅8度「這天」回暖又急凍 高山有望再追雪

【緯來新聞網】】中央氣象署與氣象專家林得恩表示，受到強烈大陸冷氣團影響，台灣自1月2日起全國氣溫明顯下降，北台灣白天高溫僅約13至14度，中南部及花東地區則在16至22度之間。入夜後中部以北與宜蘭地區可能下探至10度以下，局部地區甚至僅8至9度，預估冷氣團將持續至1月4日白天，下一波冷空氣將於1月5日隨即接續。

冷氣團要來了！北部最低溫下探10度。（圖／AP NEWS）

林得恩指出，1月2日晚間至1月3日清晨將是此次冷空氣最強時段，全台多地將出現急遽降溫。預估低溫範圍落在8至16度之間，馬祖地區為8度，為全台最低。中北部、宜蘭與金門地區的低溫多低於14度，部分空曠或靠山地區氣溫恐跌破10度，提醒民眾注意保暖與預防寒害。



高海拔地區亦可能因低溫與水氣交會出現降雪或結冰現象。林得恩表示，北部與宜蘭1500至2000公尺、中部與花蓮約3000公尺高山區，有機會出現固態降水或路面結冰。駕駛行經高山道路應提高警覺，注意濕滑與結冰路段，以確保行車安全。



根據中央氣象署預報，1月3日（週六）冷氣團仍將持續影響台灣各地，北部及宜蘭白天高溫不超過16度，低溫約10至12度；金門與馬祖更低，約落在8至10度。1月4日（週日）白天起冷氣團略為減弱，中南部高溫將回升至22至24度，但清晨因輻射冷卻效應，南部地區日夜溫差仍需注意。



氣象署進一步預測，自1月5日至1月8日另一波強烈冷氣團將再次影響台灣，中部以北與宜蘭地區將再度轉為寒冷，低溫介於10至15度，高溫多不超過20度。1月9日氣溫將短暫回升，然而預估10日與11日將有新一波冷空氣報到，北部與東北部屆時天氣將再度轉冷。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名

告五人插旗世界3大洲 歌迷從宜蘭追星到紐西蘭