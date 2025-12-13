冷氣團來了 醫列6大NG保暖習慣 中2項就危險

大陸冷氣團來襲，面對低溫，做好保暖是首要任務，不過禦寒方式若不正確，恐引發猝死危機。醫師黃軒點出冬日常見的保暖錯誤習慣，包括靠喝熱的取暖、穿太緊或穿無保暖功能的外套、到家就狂洗熱水澡、晚上暖氣開太強、冬天照樣高強度運動，以及頭、頸、腳沒做好保暖等6件事，只要中兩項，對身體就是一種隱性傷害。

重症醫師黃軒在臉書粉專指出，冬天急診室常收治心梗、腦中風、氣喘及心臟衰竭的病患，有些人不解明明有做好保暖工作，為何還是出現血壓急升、頭痛、心臟不適的情況；他表示，其實問題多出在錯誤的保暖方式，導致更危險的病況發生。

靠喝熱飲取暖

黃軒指出，醫學研究證實，熱飲只能短暫刺激口腔溫度，核心體溫回升有限，很多人會覺得身體暖起來了，就少穿衣，結果可能導致手腳冷到發白、血管收縮更劇烈、壓力荷爾蒙更高，進而誘發冬季心肌梗塞。

穿太緊或不保暖的外套

黃軒表示，冬天穿太過緊身的衣服，可能會讓血流受限，如果外套材質又不夠保暖，就容易讓外周血管痙攣，導致血壓上升，進而誘發心肌梗塞，對高血壓族群來說更要小心。

到家就洗熱水澡

「天冷回到家立刻沖熱水澡，這是冬天最危險又最常見的習慣」，黃軒指出，天冷在外血管會收縮，回到家馬上洗熱水澡會讓血管瞬間擴張，突然的溫差會造成血壓急速下降、心跳加快、心臟負荷過大、暈倒等情況。過去日本研究曾指出，冬季洗澡造成的心血管死亡率，是夏季的10倍，不可不慎。

忽略頭、頸、腳保暖

黃軒表示，頭、頸、腳是「人體3大散熱口」，這3部位若未做好保暖，穿再厚也沒效，尤其是頭部，遇到太冷的環境容易出現大腦血管收縮、頭痛、注意力下降、血壓升高等情況。

暖氣開太強

黃軒指出，太乾、太熱的室內環境會造成呼吸道黏膜乾裂、咳嗽變嚴重、氣喘急性發作、夜間血壓上升、睡眠品質下降。

冬天照樣高強度運動

黃軒指出，冬天一到就衝出去跑10公里、冷到發抖還在戶外做激烈運動，是他在急診最怕看見的兩類人，冷空氣進入呼吸道會造成支氣管收縮，導致越跑越喘、心臟負荷爆表。

