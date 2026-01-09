冷氣團來急診連三天爆就醫潮！ 集中「三類病人」人數攀升 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

天氣轉冷，彰基醫學中心急診主任邱俊杰今（9）日指出，急診病患量明顯增加，光是1月6日至8日，急診病患人數就在多個方面呈現上升趨勢，以高血壓族群及其併發症患者為最主要的族群，以及因高血壓疾病所引發的併發症，例如頭暈、心血管疾病和中風等，另外消化道出血患者，亦有明顯的增加。

邱俊杰強調，民眾在天冷時，特別應注意以下健康控制與生活習慣，血壓監測為首要，需注意的就是血壓的控制與量測。

廣告 廣告

尤其要警惕不當飲食習慣！邱俊杰說，冬天因天氣寒冷，許多人可能為了進補，吃到一些高油、高鹽的食物，以及高刺激性的食物。這類飲食不僅會造成消化道的不適，也會導致血壓的偏高，是冬季控制血壓的重要面向。

這種天氣，長者要特別注意「慢起」原則，邱俊杰建議，針對年長且有心血管疾病的患者，早上起床時需要學習慢慢地起來，建議可以在床上賴床15到20分鐘，然後再慢慢地起身，以避免如果突然起床時，容易誘發心血管疾病發作。

邱俊杰說，雖然這段期間病人很多，急診經常處於滿床狀態，但醫院方面會積極且精準地調配床位，目的是讓病人可以快速地住院，減少塞床的機會。

邱俊杰提醒，如果出現頭暈的症狀，或者是出現呼吸困難、胸口不適的症狀，建議要儘早就醫，以免發生嚴重併發症，造成不良後果。

彰基醫學中心心臟血管內科醫師陳美綾強調，低溫對心臟血管是一個很大的考驗。因為低溫會讓血管收縮，使血壓上升，增加心肌梗塞和中風的風險。因此，有心臟病、高血壓的民眾一定要特別注意，在寒冷時注意保暖，出門時帽子、圍巾一定要記得戴著。最重要的是，一定要定期測量血壓、心跳，且藥物一定要定期服用，才能保護自己的心血管健康。

照片來源：彰基提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

代理孕母修法首戰沒結果 朝野唇槍舌戰一整天後「擇期再審」

家長注意！「含菌奶粉」燒到台灣 雀巢「啟賦」2批號8.3萬罐下架

【文章轉載請註明出處】