冷氣團來襲下探7度！醫示警「髖部骨折暴增2成」：1到3月最高峰

記者簡浩正／台北報導

冬天低溫期間除心血管疾病，對於跌倒、骨折也得小心。（示意圖／資料照）

冬天低溫來襲，不只提高心血管疾病風險，跌倒、骨折也得注意。醫師指出，天冷時肌肉僵硬、反應變慢，加上日照不足，會明顯影響骨骼健康，每年1至3月更是髖部骨折高峰期，若有不明原因下背痛或腰痠背痛已一段時間，或最近2年身高明顯縮水，在寒冬務必提高警覺。

天氣風險分析師吳聖宇表示，今天白天隨著大陸地面高壓逐漸東移出海並且減弱消失，整體冷空氣強度有較為趨緩的空檔，但僅北台灣有機會看到陽光。溫度方面，白天在北部、東北部高溫有機會來到16至18度；中部及花東地區高溫只有18至20度左右；南部則是20至22度。也要注意早晚溫差，北部及東北部空曠地區還是有機會降到7至9度。

振興醫院發出衛教資訊表示，冬天已然降臨台灣，近日低溫寒流連接來報到，影響的不只是心血管疾病發生率的增加，很多人不知道就連骨折的風險也比夏季來得高出許多，增加幅度高達20%。統計顯示每年1-3月髖部骨折發生率為全年最高，很多老年人一跌倒骨折就再也站不起來，只能長期臥床。

中華民國骨質疏鬆症學會指出，老年人髖關節骨折後1年內，約有1成仍需長期臥床，僅約一半患者能恢復至骨折前的功能狀態。主要原因，是因為維生素D是維持骨密度的重要關鍵，人體約80%來源仰賴日照，冬季日照不足易影響骨骼健康。

如何預防？不少民眾為了預防骨質疏鬆而積極補充鈣質，單靠鈣質仍嫌不足，必須搭配維生素D攝取、規律運動與良好生活習慣，才能真正維持骨骼健康。特別是停經後女性與70歲以上男性是高危族群，即使沒有不適症狀，也建議定期接受骨密度檢查，以掌握骨骼狀況。

振興醫院提醒民眾，若出現不明原因的下背痛、長期腰痠背痛，或在2年內身高縮短約2公分，都應提高警覺，及早就醫評估。

