冷氣團來襲使用熱水器務必注意通風！

▲正確安裝熱水器

【記者 高鐿玲／新北 報導】中央氣象署預報本週六(12月13日)晚間大陸冷氣團南下，各地天氣將明顯變冷，本週日(14日)至下週一(15日)部分地區氣溫將降至12°C。冬天是一氧化碳中毒事件的高峰期，消防署特別請民眾注意防範因瓦斯熱水器使用不當造成一氧化碳中毒。

根據消防署統計，109年至113年共發生122起一氧化碳中毒案件，其中有約88%(108起)是因為屋外式熱水器安裝在通風不足場所而導致。消防署提醒，民眾常因天冷緊閉門窗，造成空氣不流通，如果熱水器安裝不當，瓦斯燃燒產生的廢氣無法順利排出，就可能導致一氧化碳中毒，呼籲民眾使用瓦斯熱水器，務必保持對外通風，以確保居家安全。

消防署署長蕭煥章表示，近期新北市及苗栗縣各發生1起一氧化碳中毒事故，造成7人送醫，經消防局調查致災原因都是因為屋外(RF)式熱水器安裝於加蓋窗戶的陽臺，民眾又未注意保持室內通風所導致的。為避免憾事再次發生，呼籲民眾應依通風條件選擇正確型式的瓦斯熱水器，熱水器如果裝設在室內或有加蓋窗戶的陽臺，應改用有強制排氣功能的FE式(半密閉強制排氣式)或FF式(密閉強制供排氣式)熱水器；如安裝錯誤，一定要儘快請合格承裝業技術士協助遷移或改善。使用熱水器後如有頭暈、想吐、四肢無力等症狀，要警覺可能是一氧化碳中毒，請立即打開窗戶通風，並撥打119電話求助。

更多防範一氧化碳資訊，請至消防署消防防災館 https://reurl.cc/lazZkA 瀏覽查詢。（照片消防署提供）