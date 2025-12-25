冷氣團來襲全台大降溫！氣象專家分析高山降雪時間 下週跨年天氣如何？

大陸冷氣團來襲，北台灣氣溫開始下降。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 聖誕節全台大降溫！今明兩天台灣將受大陸冷氣團影響，全台轉寒。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇指出，這次冷空氣南下幅度大且降雨增多，預計在今晚到明晨這段時間3000公尺高山有機會降雪。至於下週跨年天氣如何，吳聖宇也根據預報來分析。

吳聖宇表示，從昨天08時到今天08時，前後24小時的雲圖比對，最明顯的差異就是原本在中國長江流域的雲雨帶整個往南壓，靠近到台灣北部區域，通常這代表中高層的槽線明顯往南延伸，槽後的西北風乾冷空氣南侵，乾溼交界面形成的雲雨帶也大幅度的往南移動，除了表示冷空氣南下幅度大且深厚，有機會帶來低溫外，也常常會反映降雨增多、範圍擴大的天氣型態。

吳聖宇提到，因為這條雲雨帶的南移，今天(25日)將會是台灣附近水氣最多的一天，台中以北到東半部有短暫陣雨，尤其是苗栗到宜蘭一帶降雨比較明顯且持久，台中以南地區也會有局部短暫陣雨，至少雲量是偏多的，山區又比平地降雨的機會來得高，當然高山地區(3000公尺以上)就有可能出現冰霰、雪或是結冰的機會，尤其是今晚到明天(26日)這段時間。明天(26日)白天之後水氣會有逐漸減少的趨勢，不過北部、東半部可能還是蠻容易下雨的，中南部雲量仍較多，降雨以山區機會較大，平地大致為多雲，慢慢的會有些陽光開始出來。

在溫度方面，吳聖宇指出，今天各地溫度應該都明顯下降，但是南北之間還是有差，苗栗以北到宜蘭白天高溫預報只有17-18度，加上下雨感受頗為濕冷，台中到嘉義以及花蓮地區高溫預報在19-22度之間，也是蠻偏涼的溫度，南部及台東的高溫預報還有23-26度，越往南就越溫暖，南北之間差異頗大。今晚到明天週五(26日)清晨中北部、東北部都市地區低溫12-14度，空曠地區將會降到10-12度或以下，台北市目前預報是13-14度間，大致是大陸冷氣團等級，看看有沒有機會再更低一點。

吳聖宇表示，至於明天仍受到冷氣團影響，氣溫較為偏冷，週末冷氣團逐漸減弱，水氣也會減少，展望下週，預估一直到跨年夜、元旦這段期間整體趨勢將是回暖、天氣也較穩定，容易下雨的地方以東半部為主，有機會是一個比較溫暖的跨年夜跟元旦假期。

不過，吳聖宇指出，元旦過後目前預報可能有強冷空氣要南下的趨勢，預報強度看起來頗強，有強冷氣團甚至寒流的架式，不過時間尚早，後續預報變化值得持續留意。

