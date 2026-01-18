冷氣團來襲北部今變天！連續濕冷3天 低溫8度

北台灣今晚變天，氣象專家吳德榮表示，明（20日）強冷空氣南下，北部天氣將越晚越濕冷，周三到周五冷氣團持續籠罩，達「強烈大陸冷氣團」機率高，平地最低溫恐降至8度，雖然未達寒流標準，但體感寒冷，提醒民眾注意保暖；另3000公尺以上高山降雪機率高。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」上分享，今（19日）多雲時晴，白天北舒適中南微熱、早晚涼，北台灣下午起雲量增多、晚轉有雨。各地氣溫如下：北部15至22度，中部12至29度，南部12至30度，東部12至27度。

廣告 廣告

吳德榮表示，明天（20日）起強冷空氣南下，氣溫驟降，北台灣越晚越濕冷，北部及東半部有局部降雨。周三到周五（21至23日）強冷空氣盤據，其中周三、周四北台灣濕冷有雨，周五北台灣逐漸轉乾，但東半部仍有短暫雨；中南部這段期間多雲到晴，白天偏涼、早晚偏冷。

吳德榮指出，這波冷空氣達「強烈大陸冷氣團」等級機率高，平地最低溫可能降到約8度，雖未達寒流標準，但因濕冷影響，體感仍相當寒冷，提醒民眾注意保暖。另外，周三、周四高山有降雪機會，3000公尺以上如合歡山、雪山降雪機率較高；2000公尺左右的太平山則有冰霰、霧淞機率，仍不排除短暫飄雪。

吳德榮表示，周六到下周二（24至27日）天氣回穩，各地晴到多雲，東半部偶有零星短暫雨；冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，白天轉為溫暖舒適，但夜間因「輻射冷卻」影響，早晚仍偏冷，日夜溫差大。下周三（28日）另一波冷空氣南下，強度一般，北台灣轉雨並降溫，不過預報仍有變數，需持續觀察。

根據氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「洛鞍」，在菲律賓東方海面大迴轉，並有逐漸消散的趨勢，對台灣無影響。

更多中時新聞網報導

經典賽》鄭宗哲報到搶頭香 林家正動向引關注

頑童愛打電玩 瘦子被虧雷隊友

李玉璽婚後忙翻 誇許允樂旺夫