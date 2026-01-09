冷氣團來襲太平山零度霧淞再現銀白美景

太平山莊清晨零度出現霧淞展現北國風情。（太平山國家公園提供）

記者張正量／宜蘭報導

冷氣團來襲各地氣溫驟降，宜蘭太平山國家森林遊樂區九日清晨再度下探至攝氏零度。雖因水氣不足未降雪，但山區樹梢枝頭結滿霧淞，木棧平台也覆上一層薄霜，呈現宛如童話般的銀白景致，吸引遊客驚呼連連。太平山莊提醒，山區路面濕滑，遊客上山務必注意行車與步行安全並做好保暖。

中央氣象署上午發布低溫特報，輻射冷卻持續影響臺灣，宜蘭亦亮起黃色燈號，九日至十日清晨出現十度以下低溫的機率高。林業及自然保育署宜蘭分署指出，太平山昨夜氣溫一路下滑至零度，低溫維持至今日清晨。受霧氣影響，海拔約兩千公尺的太平山莊周邊布滿霧淞景象，霧淞在陽光照射下閃耀晶亮，比雪景更迷人，部分留宿在太平山莊的旅客，一早就來搭乘蹦蹦車欣賞美景，直呼「雖然半夜冷到不行，但景色太值得，下次還要再來！」

太平山莊表示，白天氣溫逐漸回升，上午八時已回升至五度，霧淞也開始消融。不過入夜後溫度再度下滑，仍有機會看到霧淞。是否降雪則取決於水氣多寡。截至中午，已有超過五佰名遊客入園，呼籲上山民眾務必保暖並留意濕滑路段，以確保旅遊安全。