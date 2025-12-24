冷氣團來襲平安夜變天降溫轉雨！桃園以北及東北部防局部較大雨勢

氣象署表示，白天在桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；晚上開始水氣增多，桃園以北及東北部有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。（氣候示意圖） 圖：張家寧／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今（24）天東北季風增強，中央氣象署表示，白天在桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；晚上開始水氣增多，桃園以北及東北部有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲天氣。

氣溫方面，高低溫都會比昨天稍下降一些，中部以北及東北部低溫約16至18度，南部及花、東約19度，而白天北部、東北部及東部高溫22至24度，中南部及東南部高溫26至28度。離島天氣方面，澎湖多雲，19至22度，金門晴時多雲，16至22度，馬祖晴時多雲，13至17度。

今天上午起東北風增強，桃園、苗栗至雲林、恆春半島沿海及澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。未來天氣方面週四、週五中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷。

今晚至週五桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區多雲。週四中南部地區亦有零星短暫雨。週六、下週日北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週一北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣稍涼，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨；下週二東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

氣象署發布各地紫外線指數預報概況。 圖：氣象署提供