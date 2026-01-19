冷氣團來襲急凍4天！北台濕冷恐探8度 「最冷時段」出爐

冷氣團來襲今起變天，北部還伴隨雨勢。（圖／方萬民攝）

根據氣象專家吳德榮今（20）日於專欄「洩天機教室」分析指出，最新歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）模擬資料顯示，強冷空氣正自北方南下，導致各地氣溫驟降，北台灣體感愈晚愈濕冷，預估今日北部及東半部地區將出現局部降雨，中南部則為多雲時晴，氣溫亦將明顯下滑，晚間轉為偏冷天氣。

各地區今日氣溫預估如下：北部15至10度、中部11至22度、南部13至25度、東部11至23度。

吳德榮指出，週三至週五（21日至23日）強冷空氣將持續盤據台灣上空，北台持續濕冷，北部與東半部仍有局部降雨；週五起北部天氣轉乾，東半部仍有零星短暫雨。中南部地區則維持多雲時晴，白天偏涼，早晚則偏冷。

歐洲模式模擬顯示，此波冷空氣達「強烈大陸冷氣團」等級的機率最高，台北測站氣溫可降至12度以下，本島平地最低氣溫預估將探至8度。雖未達「寒流」標準，但因濕冷特性，體感仍相當寒冷，提醒民眾做好保暖措施。

此外，吳德榮指出，明日與週四海拔3,000公尺以上高山如合歡山、雪山等地有降雪機率；海拔約2,000公尺的太平山則處於臨界條件，固態降水如冰霰、霧淞出現機率高，亦有機會見到飄雪現象。

展望週六至下週二（24日至27日），天氣將逐漸好轉，全台轉為晴朗穩定型態，東半部偶有零星降雨機率。隨著冷空氣減弱，白天將回暖轉為舒適，不過夜間受輻射冷卻影響，早晚仍偏冷，日夜溫差明顯，民眾需留意氣溫變化。

另外，氣象署最新觀測顯示，輕度颱風「洛鞍」目前已呈現高低層結構分離，逐漸減弱。根據20日凌晨2時氣象署發布的颱風潛勢預測圖，「洛鞍」目前位於菲律賓東方海面附近，正進行大迴轉，預料將持續減弱並逐漸消散，對台灣天氣無直接影響。

氣象專家提醒，冷氣團影響持續至本週末，預計下週二晚起（27日）將有另一波冷空氣南下，強度屬一般，北部與東部轉為有雨且再度降溫，後續變化仍需持續觀察最新模式調整。

氣象專家林得恩也表示，受強烈大陸冷氣團南襲影響，桃園以北、基隆及宜蘭、花蓮地區不只氣溫明顯下降，且至週五前，天氣多為短暫陣雨的濕冷型態。至於，中南部、臺東及澎金馬地區仍以乾冷型態為主，降雨非常零星且局部。

根據歐洲（EC-AIFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，最冷時段會落在21日（週三）至23日（週五）清晨，冷空氣的強度在強烈大陸冷氣團等級，並有再上探寒流的潛力。要注意這波冷的時間比較久，冷的範圍比較廣，冷的梯度也比較大；長輩及心血管疾病患者要特別注意保暖、去寒。

