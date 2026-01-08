冷氣團來襲急診「滿床」 彰基示警：血壓失控恐中風、心梗

冷氣團來襲，急診病患明顯增加，醫護人員忙碌照護患者。圖／彰基醫院提供





近日冷氣團報到，氣溫明顯下降，彰化基督教醫學中心急診病患人數隨之增加。彰基急診醫學部主任邱俊杰指出，自1月6日至8日，因低溫影響，急診就醫人次在多項疾病類型上皆出現明顯成長趨勢。

邱俊杰主任表示，急診就醫量增加的族群以高血壓及其相關併發症患者為最大宗，包含單純血壓升高者，以及因血壓控制不佳引發的頭暈、心血管疾病與中風等情形。此外，消化道出血患者在近期也有明顯增加，需特別留意。

急診檢傷分類區，醫護人員正忙碌處理湧入的病患。

邱主任提醒，年長者及心血管疾病患者在清晨起床時，若突然改變姿勢，容易誘發心血管事件，建議遵守「慢起」原則，可先在床上坐臥約15至20分鐘，再緩慢起身，以降低風險。另在寒冷天氣下，血壓監測尤為重要，民眾應定期量測並妥善控制血壓。

廣告 廣告

飲食方面，冬季常見進補或攝取高油、高鹽及刺激性食物，恐造成血壓升高與腸胃道不適，邱主任呼籲民眾飲食應清淡，避免過度進補，才能兼顧心血管與消化道健康。

針對急診滿床情形，邱俊杰主任指出，雖然近期病患量大，急診經常呈現滿床狀態，但院方仍會積極調度床位，讓需要住院的病人能盡速收治，減少塞床情況。

彰基急診暨重症醫學部邱俊杰主任，籲請民眾天冷期間務必注意血壓控制與保暖。圖／彰基醫院提供

彰基體系發言人、心臟血管內科醫師陳美綾也補充，低溫會使血管收縮、血壓上升，是心肌梗塞與中風的高風險時期。她提醒，有心臟病或高血壓病史的民眾，務必注意保暖，外出時配戴帽子與圍巾，並規律量測血壓與心跳，按時服藥，才能有效守護心血管健康。

醫師們一致呼籲，若出現頭暈、胸悶、胸痛、呼吸困難或全身不適等症狀，應儘早就醫，切勿延誤，以免造成嚴重併發症。寒流期間做好自我健康管理，是確保安全過冬的關鍵。

彰基體系發言人陳美綾醫師提醒，天冷易血管收縮，心血管患者務必定時服藥。圖／彰基醫院提供

更多新聞推薦

● 嬰兒奶粉驗出仙人掌桿菌多國召回 食藥署：台灣雀巢預防自主下架2批號啟賦