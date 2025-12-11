冷氣團來襲掃貨潮！特賣促銷最低50元 米飛兔聯名比日本便宜

週末迎接入冬最強冷氣團，各大品牌特賣會紛紛登場，其中女裝業者推出的米飛兔聯名睡衣和童裝特別受歡迎。特賣會依照服飾年份提供不同折扣，2013年至2020年的款式全面一折，最新2024年商品也有5折優惠，部分商品甚至低至50元。同時，運動品牌經銷商也推出鞋款6折、衣服多件優惠等促銷活動，吸引大批民眾前來搶購，為寒冬添購保暖衣物的同時也省下不少荷包。

週末迎冷氣團業者也推冬衣特賣。（圖／TVBS）

隨著入冬最強冷氣團即將到來，各大品牌紛紛舉辦特賣會，其中女裝業者與米飛兔聯名的家居服特別受到矚目。這次特賣會提供大人睡衣和童裝，質感舒適的商品吸引許多民眾前來掃貨。有民眾表示，她之前穿過這個品牌的服飾，覺得材質非常舒服，所以這次特地前來購買。

現場優惠相當吸引人，一位民眾為自己和孩子購買了三套衣服加兩件上衣，共8件商品打4到5折，總金額為7750元，平均一件只要968元，千元有找。這些米飛兔聯名商品的價格甚至比在日本購買還便宜，讓消費者感到相當划算。

週末迎冷氣團業者也推冬衣特賣。（圖／TVBS）

這場為期三天的特賣會，假日還會加場，主要販售女裝、家居服，連寵物衣服都有。特賣會根據衣服年份提供不同折扣，2013年至2020年的商品全面一折，最新的2024年款式也有5折優惠，其他品項甚至低至一件50元。一位前來採購的民眾表示，她主要是幫小孩買一些冬天保暖的衣服，而且因為品牌也有推出大人款式，所以可以和小孩一起穿親子裝。

除了女裝特賣會外，運動品牌經銷商也舉辦了年末出清活動。現場鞋款下殺6折，最低790元起，包括潮鞋和實用款式，有防潑水、慢跑和重訓等多種功能性鞋款可供選擇。此外，衣服買二件5折、買三件再9折，襪子買一組送一組等多項優惠。這場限時6天的特賣會已進入倒數階段。特賣會人員表示，他們每年夏天和冬天各舉辦一次特賣會，但每次的款式都會不同。

週末迎冷氣團業者也推特賣。（圖／TVBS）

隨著入冬最強冷氣團即將來襲，業者適時推出各種特賣活動，讓民眾能在保暖的同時也能撿到便宜，一舉兩得。

