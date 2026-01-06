冷氣團來襲新北啟動防寒機制 朱惕之率隊關懷街友獨居長者

248260106a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

強烈大陸冷氣團5日起接力南下，清晨氣溫預計下探8度。新北市政府為因應酷寒天候，由副市長朱惕之率領社會局長李美珍、消防局長陳崇岳、新莊區長朱思戎及警察局、街友外展服務中心等團隊，晚間前往新莊體育園區啟動低溫關懷。朱惕之現場發放暖暖包與保暖衣物，逐一關心當地露宿的12位街友，並成功勸導其中1位接受安置服務。

針對長輩的照護，朱惕之表示市府已通報各區公所、里長及志工團隊，主動以電話或到宅方式關心獨居長者狀況，提供禦寒與保健資訊。他特別提醒長輩使用保暖設備與熱水器時應注意線路安全，並保持室內通風以避免一氧化碳中毒；若遇緊急狀況，可透過緊急救援系統通報中興保全或撥打119尋求協助。目前各區公所也同步利用電子看板、臉書等網路平台發布防寒訊息。

在協助街友自立方面，社會局長李美珍與副局長吳淑芳隨同訪視時指出，新北市設有林口觀照園、萬里重建中心及板橋幸福居等3處中途之家。街友外展中心社工在訪視時會積極勸導街友入住，並結合勞工局提供各項職訓，鼓勵街友在生活穩定後能早日回歸社會。受訪街友表示，每週都有志工與外展中心人員定期訪視並提供外套、棉被與熱食，讓他感受到滿滿的關懷與支持。

為了強化防寒網絡，街友外展服務中心自入冬以來便持續深入轄區各露宿點，提供禦寒物資並宣導避寒安置機制。市府同時結合警察局與各場地管理單位加強勸導，確保弱勢族群能獲得妥善照顧。李美珍強調，民眾若在街頭發現需要協助的街友，可撥打1999市民服務專線，或通報新北市街友外展服務中心，屆時將有專人即時提供協助。

朱惕之強調，低溫期間是弱勢家庭最需要關懷的時刻，市府將透過各項實體訪視與網路宣導，確保防寒資訊傳達到位。透過物資發放與安置導引，市府希望在寒冬中為街友與長輩築起防護網，保障弱勢民眾平安度過冷氣團的侵襲。

照片來源：新北市政府提供

