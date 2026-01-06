冷氣團來襲新北啟動防寒機制 朱惕之率隊關懷街友獨居長者
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
強烈大陸冷氣團5日起接力南下，清晨氣溫預計下探8度。新北市政府為因應酷寒天候，由副市長朱惕之率領社會局長李美珍、消防局長陳崇岳、新莊區長朱思戎及警察局、街友外展服務中心等團隊，晚間前往新莊體育園區啟動低溫關懷。朱惕之現場發放暖暖包與保暖衣物，逐一關心當地露宿的12位街友，並成功勸導其中1位接受安置服務。
針對長輩的照護，朱惕之表示市府已通報各區公所、里長及志工團隊，主動以電話或到宅方式關心獨居長者狀況，提供禦寒與保健資訊。他特別提醒長輩使用保暖設備與熱水器時應注意線路安全，並保持室內通風以避免一氧化碳中毒；若遇緊急狀況，可透過緊急救援系統通報中興保全或撥打119尋求協助。目前各區公所也同步利用電子看板、臉書等網路平台發布防寒訊息。
在協助街友自立方面，社會局長李美珍與副局長吳淑芳隨同訪視時指出，新北市設有林口觀照園、萬里重建中心及板橋幸福居等3處中途之家。街友外展中心社工在訪視時會積極勸導街友入住，並結合勞工局提供各項職訓，鼓勵街友在生活穩定後能早日回歸社會。受訪街友表示，每週都有志工與外展中心人員定期訪視並提供外套、棉被與熱食，讓他感受到滿滿的關懷與支持。
為了強化防寒網絡，街友外展服務中心自入冬以來便持續深入轄區各露宿點，提供禦寒物資並宣導避寒安置機制。市府同時結合警察局與各場地管理單位加強勸導，確保弱勢族群能獲得妥善照顧。李美珍強調，民眾若在街頭發現需要協助的街友，可撥打1999市民服務專線，或通報新北市街友外展服務中心，屆時將有專人即時提供協助。
朱惕之強調，低溫期間是弱勢家庭最需要關懷的時刻，市府將透過各項實體訪視與網路宣導，確保防寒資訊傳達到位。透過物資發放與安置導引，市府希望在寒冬中為街友與長輩築起防護網，保障弱勢民眾平安度過冷氣團的侵襲。
照片來源：新北市政府提供
更多CNEWS匯流新聞網報導：
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
拒絕死讀書！桃園寒假作業強化在地連結 培養學子競爭力
桃園市115年度國中小寒假作業多元豐富，結合國際教育、在地走讀、技藝教育、健康教育、科技素養、跨域學習、閱讀素養等各項議題，透過各校校本課程、在地文化，注重實踐與體驗，培養及提升學生於跨領域學習之競爭力，這個寒假將會是一個充實且富有意義的假期。 教育局提到，竹圍國中是位於大園區臨海型「非山非市桃園電子報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
速食歲末激省吃法 漢堡套餐百元有找 薯條飲料買1送1
速食店迎接歲末聚餐旺季，看準消費者更愛分量足、價格親民餐點，紛紛獻上高CP值套餐，為聚會帶來多元選擇，人流可望上升至少10％。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
肺癌確診首年自殺風險高 衛福部擬推社區癌友諮商服務
癌症已連續43年位居國人十大死因第1位，台灣癌症基金會最新調查發現，癌症治療與情緒息息相關，例如肺癌患者自殺風險最高，尤其確診後第1年，自殺風險是一般人的4到5倍。不過國際研究也顯示，若能解決癌友需求，提升心理社會韌性，有助於延長存活時間，整體死亡風險也會下降41%。公視新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
國高中一路好搭檔 亞柏黃愷翊／林聖茗搭7年解鎖乙排冠軍
全國羽協年度第一次排名賽今天賽程全部落幕，亞柏軍團包辦男子乙組單打與雙打冠軍，其中男單由大一新鮮人鄭筑升拿下冠軍，男雙則由黃愷翊／林聖茗繼去年高中盃後再度奪冠。值得一提的是甲組賽事的男雙何志偉／黃睿璿搭檔闖進決賽，最終惜敗收下亞軍。太報 ・ 1 天前 ・ 2
6旬婦盼陪兒孫出遊 置換雙膝關節
苗栗縣一名60多歲的婦人，去年車禍住加護病房10多天，原本雙腳退化性關節炎痛到根本無法行走，再加上脊椎滑脫的舊疾，車禍後讓她的疼痛感加劇，不斷復健、拉腰治療，但改善症狀有限，無法陪兒孫出遊，她決定開刀置換人工膝蓋，一次還開雙膝，術後積極復健，希望下個月農曆春節假期，全家人可以一起出遊。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
台中婦超商買點數助人購藥材 店員見異狀報警阻詐
（中央社記者蘇木春台中4日電）台中1名婦人網路認識自稱販賣中藥材的網友，對方稱父親開刀需要手術費，請婦人到超商買點數買藥材協助募資，她到超商要交易，店員發現有異報案，與警方阻詐成功，保住積蓄。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
民進黨台南市長初選倒數 陳亭妃持續鐵馬行動 (圖)
民進黨台南市長初選進入倒數階段，立委陳亭妃（前）4日持續以鐵馬行動深入地方，上午抵達六甲區。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
溪湖建醮有「洋人法師」！捷克男道場學習1年多 受邀幫人祭改祈福
彰化溪湖鎮建醮大典即將結束，3號請來法師們幫民眾祭改祈福，沒想到一群本土法師裡面出現一張外國臉孔，竟然是洋人法師，吸引許多民眾好奇。原來這名洋人法師Jack來自捷克，因為對台灣文化有興趣，又跟負責祭典台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
賴清德宣示「今年基本工資破3萬」 網熱議最受惠「這群人」：台灣人沒爽到
總統賴清德今（4）日前往新竹，出席「國際青年商會中華民國總會第74屆總會長暨理監事就職典禮」，並在致詞時宣布今年將再度調整基本工資，將跨過3萬元門檻，帶動大型企業、中小企業幫員工加薪。不過有網友在PTT對此熱議，直言基本工資調漲，最大受益者將是外籍移工而非本國勞工。賴清德表示，政府會不斷加薪、減稅、社會投資，跟大家站在一起，如果你是公務人員，從前總統蔡英文到......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 71
民進黨「4選將」宣布結盟！聯合挑戰新北議會 卓冠廷證實了
即時中心／高睿鴻報導面對年底將登場的地方大選，除了各黨積極布局，各方勢力也在「合縱連橫」；其中，面對國民黨執政多年的新北戰區，民進黨更是努力尋找突破口。打算力拼市議員連任的卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣等人，今（5）宣布將結盟新北市議員參選人陳岱吟，共組「新新板土2.0」連線。卓冠廷受訪時表示，4人連線將向選民強打聯合競選、聯合問政等訴求，也將原本涵蓋新店、板橋、土城的連線，藉由陳岱吟加入，進一步擴至新莊。民視 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
柯文哲直攻2028？學者分析4舉動：將大復活
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨前主席柯文哲被羈押一年交保後，近日動作頻頻，文化大學廣告學系教授鈕則勳分析柯文哲近日舉動，認為柯文哲對政治未曾忘情，朝著「大復活」的目標邁進，有直攻2028年總統大...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 33
4年洗錢306億！茗香園冰室老闆求刑9年半 500萬交保｜#鏡新聞
台北市知名茶餐廳「茗香園冰室」、「東引快刀手」實際負責人羅以翔，涉嫌在近4年間，幫助非法博弈業者洗錢306億元，從中獲利超過3億，北檢5號依賭博、洗錢、組織犯罪起訴羅以翔等35名被告，其中羅以翔遭到檢方求刑9年6個月，以500萬元交保，涉案的財務秘書黃秀蓉則是求刑6年，20萬元交保。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 2
蔣拚2026連任「綠誰挑戰」？ 堅喊「不焦慮」1周後有人選
蔣拚2026連任「綠誰挑戰」？ 堅喊「不焦慮」1周後有人選EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 2
討論大巨蛋整修遭黃瓊慧批「瘋了」 桃市府：只會攻擊深表遺憾
外界關心「桃園市綜合體育館」整修議題，卻遭民進黨議員黃瓊慧批評「整個市府像瘋了一樣都在討論大巨蛋的興建」，市府新聞處長羅楚東5日表示，該場館啟用已逾30年，過去長期使用下，確實有需要系統性整建之處。張善政市長已於去（114）年拍板投入3.4億元，啟動30多年來首次大規模整修；對於球員及外界的各項反饋，市府都會虛心納入參考，並透過工程與管理面逐項改善。羅楚東指出，民進黨市議員黃瓊慧指稱「整個市府像瘋了一樣都在討論大巨蛋的興建」，但包括同為民進黨籍的黃崇真議員、劉仁照議員、彭俊豪議員、魏筠議員、張曉昀議員等，都曾在議會詢問過大巨蛋籌劃進度，務實地與市府對話，因此市府絕不認同黃瓊慧議員所說，這樣的行為是發了瘋。此外，中華職棒秘書長楊清瓏也在114年9月25日的中壢體育園區招商座談會中，提出許多具體建議，羅楚東質疑，難道中華職棒發瘋？蔡其昌會長指派秘書長來陪市府發瘋？羅楚東表示，歷經2015-2022年的8年，「桃園巨蛋需要整建」已是桃園人的共識。在張市長的支持之下，整建工程已於去年10月動工，針對四大核心項目，地坪整修工程將全面翻新場內地坪與觀眾席區域，電氣及空調系統改善工程將升級空調與機電台灣好新聞 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
創5年來最低 機構分析推動美國油價走低的兩大主因
進入2026年，美國全國汽油價格持續下探，整體水準已降至近5年來最低點。與1年前相比，全美平均油價便宜約23美分，顯示燃料成本在新年度伊始出現明顯緩解，也為家庭與通勤族帶來即時的經濟壓力舒緩。根據美國汽車協會（AAA）公布的即時數據，元旦當天，全美一般無鉛汽油的平均價格降至每加侖2.833美元，不僅低於2025年最後一個交易日的2.839美元，也刷新自202......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
喝熱湯流鼻水？自律神經反射現象
還有天氣冷，品嘗熱騰騰的鹹粥、或者火鍋的時候，不知您有沒有這種經驗，明明沒有感冒，卻會流鼻水直流呢？接下來，耳鼻喉科醫師要告訴大家真相。天氣轉冷不少人，就愛來碗熱呼呼的麵食，卻常常都還沒吃飽，就一...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
男好心答應借住遭狠砍9刀！拒就醫18天後全身長蛆亡
男好心答應借住遭狠砍9刀！拒就醫18天後全身長蛆亡EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 1
台灣大「虛擬資產交易所」開放全民買比特幣 起投門檻100元
台灣大哥大持續擴張虛擬資產服務版圖，旗下TWEX虛擬資產交易所今日（1/5）宣布，即日起不限台灣大哥大用戶，全民皆可透過「台灣大哥大App」直接購買虛擬資產，起投門檻最低新台幣100元，即可入手比特幣、乙太幣。太報 ・ 17 小時前 ・ 2
中國複製「斬首」行動？蕭旭岑曝逆風觀察：習近平對台灣有感情
美國對委內瑞拉發動大規模空襲並將馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦押回美國受審，國民黨副主席蕭旭岑今（5日）表示，他個人認為中國不會複製所謂「斬首」行動，因為中共領導人習近平對台灣有感情，做此「逆風」觀察，是因見過習三次，但若賴清德總統繼續「台獨」路線，兩岸可能的衝突還是無法避免。太報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
台新Richart品牌升級 自由選新增60大通路
「台新銀行 | Richart」數位品牌升級，信用卡加碼優惠同步擴大(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言