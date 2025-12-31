冷氣團來襲梅花季將至 玉井分局加強梅嶺交通疏導

%E4%B8%80 111

【民眾網編輯方笙楠臺南報導】臺南市玉井分局轄區觀光旅遊資源豐富，其中楠西區梅嶺風景區以梅花美景聞名。未來一週受東北季風影響，氣溫明顯下降，首波大陸冷氣團將於元旦報到，並於週五、週六持續南下，局部地區有低溫，因受低溫影響，預估元旦過後梅花將陸續綻放，屆時可望吸引大量遊客前來賞梅踏青。

為因應梅花季期間可能湧入的大量賞梅人潮，玉井分局自115年1月1日起規劃執行「梅嶺梅花季假日賞梅專案勤務」，並提前完成交通疏導整備作業，針對梅嶺風景區周邊停車空間及主要交通動線進行盤點，編排警力疏導交通，以降低壅塞情形，確保遊客行程順利。

玉井分局表示，梅花季期間，為維護梅嶺風景區交通順暢與行車安全，南188線（梅嶺風景區聯外道路）自臺3線水庫路口往梅嶺方向，將禁止甲類大客車及各類大貨車進入。另因應大量賞梅車潮，倘二層坪環線產業道路全線車流過大、停車空間達飽和，將視實際交通狀況，彈性實施逆時針方向單行道管制措施，並由執勤員警於現場進行交通疏導，籲請用路人耐心配合。

分局長蘇保安也提醒，賞梅期間人車眾多，建議民眾多利用大眾運輸工具或共乘方式前往，並隨時留意現場交通管制資訊，遵循員警引導，共同維護交通秩序與行車安全，讓賞梅行程更加安心、愉快。