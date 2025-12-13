冷氣團來襲氣溫急降登國家公園請做好「安全規劃、保暖充分」

低溫來襲，全台溫度急降！中央氣象署預報指出，入冬最強冷氣團將於今（十三）日晚間逐漸南下，全台氣溫「溜滑梯下降」，最冷低溫下探十二至十四度，高山地區入夜後氣溫可能降至更低與寒冷，國家公園高山地區步道也可能會結冰或迎來降雪，內政部國家公園署籲請近期要到國家公園登山健行的民眾，尤其計畫攀登高山型國家公園高山的山友，出發前請務必留意氣象預報資訊，及考慮山區氣溫驟降帶來的安全風險並攜帶禦寒裝備，且山區就醫不易，請務必攜帶保暖外套、禦寒手套、帽子等裝備，並依自身狀況評估是否適合上山。

由於冷氣團來襲，國家公園高山地區與平地的溫差可能極大，民眾上山請務必注意保暖，並做好充足準備。尤其近日國家公園高山地區受東北季風影響，部分路段已有結冰現象，路面濕滑、能見度不佳，加上深夜及清晨溫度更低，更容易發生車輛失控打滑或碰撞情形，行駛時應減速慢行注意路況、留意車距，避免打滑事故，以保障出遊安全。

民眾如開車前往國家公園高山地區旅遊、觀賞日出美景，要注意避免深夜駕駛或疲勞駕駛；冬季如駕車前往易下雪的高山山區，應先在山下備妥雪鏈，並熟悉拆裝雪鍊方式；車輛行駛要減速慢行，注意冰雪路況；勿違停佔用道路，保持安全空間。出發前，可透過交通部公路局網站及合歡山公路CMS電子看板等，以掌握山區道路即時管制與發布加掛雪鍊資訊，讓行程更安心。民眾登山或旅遊前，宜做好「安全規劃、保暖充分、彈性安排時段」，才能讓旅程順暢安心。