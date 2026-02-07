冷氣團來襲氣溫斷崖式下降 宜縣府請做好防寒措施

寒流來襲，宜蘭縣政府提醒民眾持續注意氣溫預報變化，提前準備禦寒措施，農漁養殖業和山坡地作物亦要加強防範寒害。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

氣象署六日已於寒流來襲前發布低溫特報，北臺灣局部區域將持續三十六小時達十二度以下低溫，宜蘭縣政府提醒民眾持續注意氣溫預報變化，提前準備禦寒措施，農漁養殖業和山坡地作物亦要加強防範寒害。

縣府呼籲農友落實各項防寒措施，包括加強作物保溫、防範寒風侵襲；寒流期間可視情況調整灌溉與田間作業，減少低溫對作物生長的衝擊。若發現作物出現寒害情形，請儘速通報所在地公所或相關農政單位，以利即時協助與後續輔導。

縣府表示，主要農作物可能受危害預測與農業天然災害現金救助作業程序如下：

宜蘭縣目前正值正育或採收期之作物有：高接梨穗、蓮霧、食用番茄、葉菜類、花卉等，其受寒害可能癥狀有凍傷生長遲緩、葉片黃化、落花、落果及抽苔等，若農友發現以上情形，請主動向當地公所通報，或運用農業部開發之「農業天然災害現地照相APP」拍攝當次災害損失照片；倘自行拍攝，其相片內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置之背景及標示田區坐落地段（地號）等，後續如經農業部公告辦理救助，請於公告受理申請救助期間內，併同申請文件送公所備查，作為災損認定之佐證，以利救助金核撥及申請低利貸款。