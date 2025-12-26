冷氣團來襲氣溫驟降！台中一天內17人送醫 8人OHCA

受到冷氣團影響，全台氣溫驟降，從25日上午的約18度，降至26日清晨的最低12度。根據台中市消防局的統計，自25日上午8時至26日上午8時的24小時內，共接獲17件因身體不適或急病送醫的案件，其中8人為非創傷性心跳停止（OHCA），年齡介於51至87歲之間。

消防局指出，急遽降溫容易導致中老年人血壓波動，增加心血管的負擔，尤其在忽冷忽熱的情況下，可能誘發心律不整或其他急性疾病。為此，消防局呼籲民眾特別是年長者及有心血管、呼吸道疾病的人，應注意保暖，避免在清晨及深夜外出，並密切關注自身健康狀況，若出現胸悶、頭暈或呼吸不適等症狀，應立即就醫或撥打119求助。

