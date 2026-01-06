冷氣團來襲猝死風險升高！醫示警「3大溫差時刻」最致命 保命關鍵曝光

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

受強烈大陸冷氣團持續影響，全台氣溫驟降，猝死案例明顯增加。對此，營養功能醫學專家 劉博仁 醫師提醒，冬季猝死的真正風險不在於「一直很冷」，而是發生在短時間內出現劇烈溫差變化的瞬間。當血管在短時間內經歷放鬆後又急速收縮，極易造成血管斑塊剝離或破裂，進而引發心肌梗塞、中風，甚至猝死。

近日全台受強烈大陸冷氣團籠罩影響，導致猝死案例頻傳。（示意圖/photoAC）

劉博仁指出，當外界氣溫快速下降時，人體為了維持核心體溫，會啟動血管收縮等防禦機制，雖有助於保暖，卻同時讓血壓瞬間上升，對心血管系統形成巨大壓力。特別是原本就有高血壓、動脈硬化或心血管疾病的族群，更容易因血管內壁受損或不穩定斑塊破裂而發生危險。此外，低溫也會使血液變得較為濃稠，增加血栓形成風險，進一步提高缺血性中風與心肌梗塞的發生機率。

劉博仁也點名三個最危險的「溫差時刻」：一是清晨從溫暖被窩起身，瞬間接觸冷空氣；二是從有暖氣的室內走到戶外；三是洗澡前脫去衣物，或洗完熱水澡後立刻吹到冷風。這些瞬間溫差最大，血管急速收縮，正是心血管意外的高峰期。

為降低猝死風險，劉博仁建議，起床時應放慢動作，先在被窩中活動四肢「暖機」，披上外套再下床，並以帽子、圍巾保護頭頸部，避免冷風直吹。運動方面，應避開清晨5點至7點低溫時段，並將暖身時間拉長至平時的兩倍，讓血管與肌肉逐步適應溫度變化。日常也要規律量測血壓、按時服藥，多補充溫開水，以降低血液濃稠度、減少血栓風險。

此外，劉博仁特別提醒，寒冬飲酒「禦寒」其實相當危險。酒精雖會帶來短暫的發熱感，卻會加速體熱散失，反而更容易導致失溫，無形中把自己推向高風險邊緣。

