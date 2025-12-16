冷氣團來襲疾病傳播風險升高！ 流感上週再增10重症、2例死亡

流感上週再增10重症、2例死亡。（本刊資料照）

疾管署今（16）日表示，最新資料顯示，上週新增10例流感併發重症病例、2例死亡，本季流感季截至目前累計380例重症病例及68例死亡。

流感上週再增10重症、2例死亡！

依據疾管署監測資料顯示，第50週（12月7日至12月13日）類流感門急診就診計 85,374人次，與前一週相當；另上週（12月9日至12月15日）新增10例流感併發重症病例（1例H1N1、9例H3N2）及2例死亡（1例H3N2、1例A未分型）。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。2025至2026年流感季累計380例重症病例（109例H1N1、264例H3N2、3例A未分型、4例B型）及68例死亡（22例H1N1、44例H3N2、1例A未分型、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，92%未接種本季流感疫苗。

全球流感活動度上升！

疾管署說，全球流感活動度上升，目前主要流行型別為（H3N2），且根據近期監測數據顯示，多國已陸續檢出K分支病毒株。中國整體疫情呈上升趨勢，其中，南方仍持續上升，惟北方處高點略降，鄰近國家日本、韓國處高點，近2週呈下降趨勢，東南亞部分國家（如泰國、越南等）自9月中旬後便進入活躍期，流感病例增多；東／北／西南歐、亞、西非、北／中美洲及加勒比海地區流感活動上升。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第50週新冠門急診就診計1,116人次，與前一週相當，主流變異株為NB.1.8.1；上週新增1例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。

疾管署表示，今年10月起累計42例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者（占60%）及具慢性病史者（占81%）為多，95%未接種本季新冠疫苗。全球陽性率近期略升，鄰近國家/地區中國、香港、日本、韓國疫情下降或處低點，加拿大疫情下降，歐洲疫情略升。目前全球流行變異株仍以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、日本、韓國則以NB.1.8.1占比為高。另WHO近期新增 BA.3.2為監測中變異株(VUM)，目前占比仍低，須持續觀察。

近期天氣變化大！ 疾管署急提醒

疾管署提醒，近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。

