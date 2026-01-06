冷氣團來襲穿再厚還是冷？醫師點名包好頭、頸、腳 暖全身、不傷心血管

北部發生民眾清晨外出後感覺身體不適，先向家人表示要在車內休息一下，隨後被發現時已無呼吸心跳、全身冰冷，經警消送醫急救仍不治的案例。警方提醒，低溫時段外出務必做好保暖。氣溫驟降時，許多人會下意識加衣保暖，但清晨低溫對身體的影響往往被低估。胸腔暨重症醫學科黃軒醫師指出，明明穿得很厚卻仍覺得冷，往往不是衣服不夠，而是忽略了真正影響全身溫控的關鍵部位。

穿再厚還是冷？因為熱一直從「關鍵部位」漏掉

從醫學角度來看，人體判斷冷不冷，不是只靠皮膚感覺，而是由大腦、自律神經與血流共同決定。

其中，「頭、頸、腳」是全身血管與神經最密集、散熱最快的地方。只要這三處一冷，大腦就容易誤以為「核心體溫正在下降。」結果不是單純覺得冷，而是整套生理反應一起啟動。

為什麼「頭、頸、腳」會決定你全身冷不冷？

頭部：冷的不是皮膚，是溫控中樞

頭部血流量高，又靠近大腦的體溫調節中樞。一旦頭部受冷，大腦會誤以為核心體溫下滑，立刻下指令：

全身血管收縮

血壓上升

心臟必須更用力工作

這也是為什麼在臨床與流行病學觀察中，冬天清晨心肌梗塞與中風特別多。

頸部：自律神經的「交通樞紐」

頸部是頸動脈、迷走神經與交感神經叢的必經之路。這裡感受冷，影響的不是局部，而是整個自律神經平衡。臨床上常見的反應包括：

頭暈、胸悶、心悸感加重

心跳變快或不規則

血壓忽高忽低

腳部：最容易被忽略的循環死角

腳離心臟最遠，本來就是血液回流最吃力的地方。一冷，血管收縮、回流變差，體溫調節效率就會一路下滑。此時身體會進入「保命模式」，犧牲末梢，保住核心。結果反而讓全身更冷、血壓更高、心臟更累。

為什麼帽子、圍巾、襪子，比多穿一件衣服更重要？

關鍵在於，這三樣不是單純「包肌肉」，而是直接穩定神經與血流。

帽子 ：避免大腦誤判你正在受寒

圍巾 ：減少頸部自律神經受到冷刺激

襪子：改善末梢循環，降低全身血管過度收縮

黃軒形容，這三樣是冬天真正的「三暖王」，用最小成本，換取最大的生理穩定。

這些族群，更不能少了「三暖王」

研究顯示，寒冷刺激會明顯提高心血管事件風險，尤其是：

高血壓

心臟病患者

曾中風者

糖尿病族群

高齡者

因為冷不只是「不舒服」，而是會直接影響：

血壓

心跳

血管張力

血液黏稠度

對高風險族群來說，保暖，就是降低急性發作風險。

冬天保暖，不是把自己包成一顆粽子，而是要守住血流、穩住神經，讓大腦不要誤觸「冷警報」。顧好頭、頸、腳。保護的不只是溫度，而是心臟與大腦的安全。

文/楊依嘉、圖/巫俊郡

