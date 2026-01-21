冷氣團來襲連凍三天 氣象署示警15縣市低溫恐不到10度

中央氣象署表示，今天（21日）至周五（23日）受強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷，已發布15縣市低溫特報，提醒有攝氏10度以下氣溫發生機率，請民眾注意防範。

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署低溫特報指出，今、明兩天新竹以北地區有持續10度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，苗栗、台中、南投、雲林、嘉義、台南、宜蘭地區及金門、連江有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

低溫區域︰

【橙色燈號（非常寒冷）】新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）】新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率。

氣象署籲加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。



