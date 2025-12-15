冷氣團來襲騎車超崩潰⋯網友激推「這件」超無敵！

生活中心／李筱舲報導



這兩日受大陸冷氣團影響，各地氣溫驟降，不少通勤族仍得騎機車上班，在冷風和低溫的夾擊下，即使穿上厚外套、戴好手套，寒意仍不斷從袖口與領口鑽入，讓人難以忍受。對此，有網友分享，騎車只要套上「這件」，就能天下無敵。貼文曝光後，引發網友熱議。





冷氣團連2日發威…機車族怎麼穿才不冷？網友激推「這件」擋風、保暖超無敵！

這兩日冷氣團發威，對於機車通勤族騎車該怎麼穿，有網友就透露只要加上雨衣，就能達保暖和防風效果。（示意圖／民視資料照）





一名網友在Threads上分享冬季騎車穿搭小技巧，在貼文中寫道：「天氣冷，騎車穿再多也是冷，套一件雨衣，就可以天下無敵」。文章也引來一位專業網友補充說明：「多數衣服都有透氣孔，騎車風吹會放大體溫散失速度當然會冷！外層穿件不透氣的薄風衣效果就很好，雨衣就是便宜不透氣的代表。」。

冬天騎乘機車怎麼穿才能禦寒，許多實測過的網友都大讚「雨衣保暖又實用」。（示意圖／民視資料照）

貼文也吸引不少網友大讚：「雨衣真的超保暖」、「雖然很怪....但真的保暖」、「以前真的不覺得雨衣能多保暖，但騎一趟高山後，雨衣真的超強，比外套好用」。不過，也有網友認為穿雨衣禦寒很奇怪，其他網友則推薦，現在有不少兩件式雨衣款式設計好看，可考慮選擇此款式的雨衣。





