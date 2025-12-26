冷氣團來襲體感恐剩4度 新北全面啟動防寒應變機制

（記者陳志仁／新北報導）中央氣象署今（26）日清晨發布低溫特報，受大陸冷氣團影響，新北市石碇、坪林等地區最低溫有機率降至 10 度以下；另受濕冷天氣影響，淡水、汐止、瑞芳、林口、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、金山、萬里及烏來等區，體感氣溫恐僅剩 4 至 10 度。

圖／中央氣象署今（26）日清晨發布低溫特報，新北市石碇、坪林等地區最低溫有機率降至 10 度以下。（新北市政府消防局提供）

新北市長侯友宜表示，市府即日起全面啟動防寒應變機制，要求各局處加強低溫關懷與防寒宣導，全力守護市民生命與財產安全；同時提醒市民務必做好保暖措施，並多關懷身邊的獨居長者及弱勢家庭。

新北市政府指出，社會局將加強街頭訪視並啟動低溫關懷機制，協助街友與弱勢族群度過寒流；民政局將通知各里長，針對獨居老人提供特別關照；農業局則加強農作寒害防範宣導，降低低溫對農業造成的影響。

消防局將強化防範一氧化碳中毒與住宅火災宣導，並提升心血管疾病緊急救護量能；衛生局已通報新北市急救責任醫院，加強心血管與呼吸道疾病患者的醫療照護；教育局請各級學校留意學生保暖與健康狀況，落實校園醫療保健措施。

消防局長陳崇岳提醒，天氣轉冷時，民眾使用瓦斯熱水爐、電暖器或炭火取暖的頻率提高，若通風不良或使用不當，容易引發一氧化碳中毒或火災；使用瓦斯熱水爐洗澡時務必保持通風，切勿在密閉空間使用炭火或瓦斯爐取暖。

此外，電暖器應與可燃物保持至少 50 公分距離，並選購具自動斷電功能的合格產品；如發現家人或鄰居若出現頭痛、噁心、嗜睡等疑似中毒症狀，應立即開窗通風、關閉熱水爐並撥打 119 求助。

侯友宜也特別強調，歲末年終適逢跨年活動期間，民眾參與戶外大型活動時應採取洋蔥式穿法，隨身攜帶禦寒衣物，務必做好個人保暖措施；在迎接新年的同時，共同度過一個平安、暖心的跨年假期。

