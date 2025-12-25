冷氣團來襲高山有望降雪 合歡山湧入追雪民眾

中部中心／黃毓倫、林韋志、張家維 南投報導

天氣冷颼颼，耶誕節不少人衝武嶺，期待下雪來個白色耶誕節，在夢幻氣氛中過節，不少民眾提早上山等候，25日下午，氣溫只有1.7度左右，有人冷到躲車上等下雪，也有勇者打赤膊，做伏地挺身，讓身體暖起來！

25日下午一點多，氣溫只有1.7度，遊客對著監視器比Ya，還有人比愛心，更有人冷到吹手取暖，這些人不畏寒冷，他們的目的只有一個，要看武嶺雪花飄飄，過個白色耶誕節！

民眾：「我們今天上來是，帶小朋友出來玩旅遊的，目前現在看水氣是蠻足，但是有機會等等看，看有沒有機會看到下雪。」

民眾：「因為我們預計明年，我們要更上一層樓，登上最高峰，創下這份創舉，Ya好冷。」

鐵打的漢子，也未必頂得住寒風刺骨啊！他們直呼好冷，卻甘之如飴，還有一個女生到了山上，才知道與山下氣溫差很大，蜷縮在角落避風。也有勇者脫掉上衣打赤膊，嘴上直呼不冷，等雪過程中先來個伏地挺身，暖暖身。

民眾：「（你什麼時候來的）昨天，（今天都沒有下雪）都沒有，昨天晚上也沒有，下一點那個冰霰而已，（那會等到什麼時候），等到明天白天。」

追雪民眾提早上武嶺來等雪，連車輛用的雪鏈，都已經準備好了，不怕下雪，車輛打滑。相關單位考量入夜後可能降雪，路面會結冰，台14甲線部分路段，25日下午5點起，實施預警性封閉，車輛只出不進！





