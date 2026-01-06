冷氣團來襲！台電籲「使用禦寒小物」應留意3點避免釀災

隨著強烈大陸冷氣團來襲，近來天氣降溫有感，許多民眾會使用電暖器、電熱毯禦寒，對此台電提醒，取暖抗寒的同時也應注意使用時間、保持安全距離，以及用電不超過負載，避免發生危險。

台電在臉書專頁「台電電力粉絲團 」發文，表示天氣寒冷，很多人會使用暖暖包、電暖器、電熱毯等物禦寒，使用時應留意：

使用時間 ：長時間接觸高於體溫的物體，就有可能會低溫燙傷。暖暖包使用時應隔著衣物，避免長時間於同一部位上使用；電熱毯睡前預熱半小時就關閉電源，床跟棉被就會暖呼呼，不建議整夜使用，避免燙傷之外也能省電。

保持安全距離 ：電暖器應和寢具、衣物、沙發、窗簾等易燃物保持1公尺以上的安全距離，無人使用時也要記得關閉電源，避免發生危險外也省電。

用電不超過負載：電暖器會產生熱能，屬於高功率電器，若同一迴路上同時啟動多台高功率電器，很容易讓用電超過負荷量，可能讓電線過熱跳電，甚至引發火災。

此外，天氣一冷，很多人會煮火鍋、燉湯來滋補暖身，使用電熱水瓶、快煮壺、微波爐等電器的頻率也隨之增加，對此台電提醒，天冷抗寒的同時，也要注意用電安全。因為高功率家電耗電量及消耗的功率都較高，因此最好使用專用迴路的插座；倘若同一迴路上，插著多個高功率家電，並且同時開啟使用，就容易超過負載而釀災。

氣象署表示，今天（6日）強烈大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，清晨西半部及宜蘭低溫普遍在11～14度，花、東約15～17度，北部局部地區晚起亦有10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意保暖措施，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒。

撰稿：吳怡萱






