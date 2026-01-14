冷氣團來襲！「乾冷、濕冷」感受大不同 氣象署解析關鍵差異

同樣是冷氣團，乾冷以及濕冷感受大不同。（圖／方萬民攝）

受大陸冷氣團與輻射冷卻雙重影響，全台近期急凍，中央氣象署針對多個縣市發布低溫特報，部分地區氣溫恐降至10度以下。不過，即使溫度相近，民眾對冷的感受卻常天差地遠，有時覺得「冷到刺骨」，有時又覺得「還能忍受」。對此，氣象署說明，影響體感溫度的關鍵，其實在於大氣中的「水氣多寡」，即「濕冷」與「乾冷」的差異。

氣象署指出，時序已進入隆冬，冷空氣頻繁南下，帶來顯著降溫。若冷空氣伴隨大量水氣，則容易形成陰雨連綿的天氣，尤其在迎風面的北部與東北部最為明顯。由於雲層厚重、陽光難以穿透，白天氣溫難以回升，導致日夜溫差小，但整體溫度長時間偏低，這種氣候型態即為「濕冷」，讓人感覺冷得更加深入骨髓。

廣告 廣告

反之，當冷空氣南下時大氣中水氣含量少，天氣通常晴朗少雲，這就是所謂的「乾冷」。白天因陽光加持，氣溫可迅速回升，體感上並不會太過寒冷；但夜晚若天氣晴朗、風速微弱，地表熱能易流失，輻射冷卻效應明顯，使得清晨氣溫大幅下降，部分地區甚至出現局部低溫，早出晚歸時體感溫度驟降。

目前台灣正處於乾冷型態為主的天氣環境，氣象署提醒，尤其西半部、宜蘭及花東縱谷地區，日夜溫差將拉大，局部清晨低溫恐再創新低。氣象署也呼籲民眾，外出時務必留意早晚保暖，適時調整衣著，並留意氣象資訊，因應快速變化的天氣狀況。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

全台瘋傳《花木蘭》中獎密碼？播這首竟能中獎 全家超商也跟進

BTS宣布來台！11月空降高雄連唱三天 日期曝光

熱戀種草莓4／童星之路大不同 她曾因長高忽然沒戲演還遭霸凌