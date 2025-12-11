冷氣團來襲「保命課」！金沙消防分隊 x 防宣深入校園力抗「隱形殺手」一氧化碳

▲金沙消防分隊結合防宣志工辦理一氧化碳中毒防治宣導情形。

【記者 洪美滿／金門 報導】隨著時序入冬，早晚溫差顯著加大，地區東北季風也逐漸增強。在氣溫驟降、民眾紛紛緊閉門窗取暖之際，正是「一氧化碳中毒」風險最高的高峰期，為了在寒冬來臨前築起一道堅實的安全防線，金沙消防分隊日前由隊員胡宏聲攜手防火宣導隊吳家茜、陳佩詩、張丹等，前進金沙國中舉辦擴大宣導活動。透過全校大型集會與戶外互動攤位，向師生及民眾傳遞最關鍵的保命知識，期待和民眾一同揪出潛藏在居家環境中的「隱形殺手」。

活動當天，消防員以淺顯易懂的案例，向數百名師生展示了一氧化碳中毒的成因與危險性，分析過去發生在金門或台灣本島的真實案例，讓原本以為離危險很遙遠的學生們，紛紛聚精會神聆聽，活動除了室內講座，戶外也設置了宣導攤位，金沙防火宣導隊的志工大姐們展現熱情，手持宣導看板，一對一地向民眾與學生講解，志工們特別針對居家熱水器的安裝位置進行「隨堂測驗」，透過圖片讓民眾指出哪種安裝方式是錯誤的，「阿姨跟你們說，熱水器裝在陽台，如果曬滿了衣服，窗戶又關起來，那跟裝在室內是一樣危險的！」親切且在地的語言，讓生硬的防災知識瞬間變得生活化且易於吸收。

消防局呼籲，一氧化碳（CO）之所以被稱為「隱形殺手」，是因為它具有「無色、無味、無感」的特性，當瓦斯燃燒不完全時便會產生一氧化碳，而它與人體血液中血紅素的結合能力，是氧氣的200至250倍，一旦吸入，一氧化碳會迅速搶走血紅素，導致氧氣無法輸送至全身，造成組織缺氧，宣導時發現許多民眾誤以為一氧化碳中毒會有瓦斯味，這是極大的觀念誤區，實際上一氧化碳完全聞不出來，中毒初期症狀如頭暈、噁心、嗜睡、四肢無力，極易被誤判為「感冒」或「腸胃炎」而輕忽，等到意識不清時往往已無力逃生，釀成無法挽回的悲劇，消防局期盼能將正確觀念向下扎根，讓學生將正確觀念帶回家中，透過「小手拉大手」，共同檢視居家環境安全，讓這個冬天只有溫暖，沒有遺憾。（照片記者洪美滿翻攝）