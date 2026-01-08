冷氣團來襲 北市動物之家備防寒措施讓犬貓過冬

（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市動保處今天表示，因應冷氣團來襲，動物之家已啟動防寒措施，如提供電暖器、毛巾等，並透過熱心民眾捐贈全新寵物衣物，讓收容犬貓溫暖過寒冬。

台北市動物保護處發布新聞資料提到，強烈大陸冷氣團再度來襲，位於內湖區的北市動物之家，因鄰近河岸及山區，濕冷感提升，加上強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，日夜溫差大，對收容動物的保暖措施格外重要。

動保處為因應冷氣團來襲，已全面啟動北市動物之家防寒措施，如架設電暖器、增加保暖睡墊及毛毯等，並使用新購多項醫療級保暖設備，民眾也捐贈全新犬貓雨衣或保暖衣物，讓收容動物得到妥善照護。

動保處說，寒流來襲前，已在動物之家放置電暖器提升室內溫度，如貓舍增加睡墊及毛毯，讓貓躲藏及取暖。對於幼弱老邁的動物也提供專區照護，依需求給保暖毛巾、暖氣或紅外線保溫燈等設備，避免受寒。

動保處提到對仍在治療中的動物，透過新增購輸液加溫器、手術用溫風機、控溫墊，全面提升收容動物的醫療照護品質。許多民眾也捐贈全新的寵物衣物、雨衣、毛巾等，讓收容動物使用，一起響應參與動物照顧。

動保處說，自2023年起透過「受理捐贈物處理原則」受理熱心民眾捐贈犬貓飼料、罐頭零食及各類寵物生活用品，盼透過民眾愛心共同照顧動物之家的狗貓，並期望牠們快點找到幸福的家。

動保處表示，只要認養7歲以上或收容1年以上犬貓，就能獲取寵物2年1次健康檢查、終身多價疫苗、每年心絲蟲預防藥等。更多待認養犬貓可至北市動物之家臉書粉專或動保處官網查詢。（編輯：張銘坤）1150108