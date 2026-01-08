冷氣團來襲！北市動物之家防寒三寶護毛小孩

▲臺北市動物之家因應低溫氣候增加貓舍睡墊及毛毯加強保暖。（圖／北市動保處提供）

[NOWnews今日新聞] 近日強烈大陸冷氣團再度來襲，臺北市動物保護處今（8）日表示，因應持續低溫天氣，已全面啟動北市動物之家防寒措施，包含架設電暖器、增加保暖睡墊及毛毯等，去年新購多項醫療級保暖設備也派上用場，許多民眾也透過善心捐贈全新犬貓雨衣或保暖衣物，讓收容動物在寒冷季節得到妥善照護。

動保處表示，北市動物之家位於內湖區，因鄰近河岸及山區，濕冷感受較市區明顯，加上強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，日夜溫差變化大，對於收容動物的保暖措施格外重要。動保處除確保動物食物與飲水供應充足外，並隨時留意動物收容舍溫度，寒流來前已放置電暖器幫室內升溫，在貓舍也增加睡墊及毛毯讓貓隻躲藏及取暖。

動保處指出，對於年幼、體弱或年老的動物也提供專區照護，針對動物需求給予保暖毛巾、暖氣或紅外線保溫燈等設備，避免動物受寒。動保處更注意到治療中的動物需求，在2025年增購輸液加溫器、手術用溫風機及控溫墊，全面提升收容動物的醫療照護品質。此外，許多民眾也透過捐贈方式，提供全新的寵物衣物、雨衣、毛巾等，讓收容動物使用，熱心公益一同參與動物照顧工作。

動保處補充，動保處自2023年起透過「受理捐贈物處理原則」受理熱心市民捐贈犬貓飼料、罐頭零食及各類寵物生活用品，共同照顧動物之家的狗狗及貓咪，幫助牠們早日找到幸福的家，去年累積獲得民眾捐贈65件寵物雨衣及衣物給予收容動物，即（8）日起自本市動物之家認養動物即可獲得新衣1件，讓牠們新家過年亦能穿新衣，各尺寸數量有限，送完為止。

動保處表示，另外還可享有10項「臺北市幸福犬貓認養福利」，認養7歲以上或收容1年以上犬貓更可額外獲得兩年1次健康檢查、終身多價疫苗及每年心絲蟲預防藥等加碼福利。欲認識正在等待認養的動物之家犬貓皆可到「臺北市動物之家」臉書粉書或動保處官網查詢。

▲北市動物之家因應低溫氣候於犬舍啟動電暖器以加強保暖。（圖／北市動保處提供）

