冷氣團來襲！南橫公路東段「路面結冰」 暫時封路禁止通行

南橫公路東段台20臨105線37K+300、37K+400及40K(埡口至向陽)發生路面結冰。南區養護工程分局提供



受到強烈大陸冷氣團影響，南橫公路高山路段今（1/3）日清晨出現路面結冰情形。公路局南區養護工程分局表示，南橫公路東段台20臨105線37K+300、37K+400及40K（埡口至向陽）路段因低溫導致結冰，行車風險大增，為避免車輛打滑或發生交通事故，已於上午 7時 起實施預警性封閉，暫停開放台20臨105線37K至44K（埡口至向陽）通行。

關山工務段說明，目前已完成現場交通維持設施布設，並實施分段管制措施。東端僅開放台20線149K至203K（初來至利稻）通行；西端則開放台20臨105線0K至37K（梅山口至埡口）。在台20臨105線37K（埡口）管制點，已由保全人員駐守，全面禁止車輛進入結冰路段。

工務單位指出，後續將持續觀察天候變化並加強道路巡查，待氣溫回升、確認路面安全無虞後，才會評估是否解除封閉並恢復通行。

相關單位也提醒，近期山區氣溫偏低，高海拔路段結冰風險高，若再遇降雨或濃霧，將進一步影響行車視距，增加事故風險。呼籲有意上山的民眾務必事先查詢道路管制時間與即時路況，並審慎評估天候狀況，非必要行程應盡量避免上山。

最新道路通阻資訊，駕駛可透過公路局「幸福公路APP」、公路防救災資訊系統及智慧化省道即時資訊服務網查詢，並配合現場交通管制措施，共同維護行車安全。

