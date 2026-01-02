冷氣團來襲！台中、彰化急病救護案件激增

新年伊始全台冷颼颼，各地陸續傳出因低溫引發身體不適而需緊急送醫的案例。（示意圖／方萬民攝）

強烈大陸冷氣團發威，新年伊始全台冷颼颼，各地陸續傳出因低溫引發身體不適而需緊急送醫的案例。中部地區受影響尤為明顯，彰化與台中消防單位皆統計到急病救護案件增加的情況，所幸多數個案在即時處置下沒有生命危險，但相關單位與醫師仍呼籲民眾不可掉以輕心。

彰化縣消防局統計，自去年12月31日至今年1月2日上午8時止，短短48小時內共受理104件疑似因急性心肌梗塞或嚴重身體不適的緊急救護案件，救護人員頻繁出勤。其中，員林市1名78歲女性於1日下午被發現失去呼吸心跳（OHCA），緊急送醫搶救。

彰化消防局指出，雖然這段期間的緊急救護案件總數，與平日48小時平均的107件相差不大，但無呼吸心跳案件僅1件，較去年同期同樣時段的5件明顯減少，呈現下降趨勢，顯示部分民眾對於低溫健康風險的警覺與自我保健意識已有所提升。

消防局也特別說明，救護人員到場時患者呈現無呼吸心跳狀態，並不等同於最終死亡，經由即時送醫與專業急救，仍有恢復生命徵象的可能；至於確切病因，須由醫師進一步判定，不能直接認定所有案例皆與低溫有關。

另據台中市消防局統計，自1月1日上午8時至1月2日上午8時止，共有20人因急病需由救護車送醫，年齡介於37歲至89歲之間，其中更有7人為非創傷性無呼吸心跳個案，顯示低溫對人體健康的衝擊不容忽視。

對此，醫師提醒，這波冷氣團影響仍在持續，清晨與夜晚的體感溫度特別低，對年長者以及患有心血管疾病、糖尿病或高血壓的族群威脅最大，這些人正是急性心肌梗塞與猝死的高風險族群。

面對持續的低溫天氣，彰化縣消防局與台中市消防局皆呼籲民眾務必做好保暖措施，尤其早晚溫差大時，更要注意頭頸部與四肢的保溫。高風險族群應盡量避免清晨或深夜外出，並隨時留意自身身體狀況；一旦出現胸悶、胸痛、呼吸困難、冒冷汗等警訊，應立即就醫或撥打119求助，把握黃金救援時間，以降低憾事發生的風險。

