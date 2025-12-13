冷氣團來襲！吃火鍋抽萬元金飾 香菜皮蛋鍋挑戰味蕾

大陸冷氣團來襲，王品「強鍋季」強勢回歸，活動期間只要到5個指定品牌的餐廳消費，就有機會抽中價值萬元的999純金火鍋金飾。（圖／王品集團）

熱呼呼的鍋物迎來第4季旺季，加上入冬後首波大陸冷氣團來襲，民眾想吃鍋保暖的意願更強烈。王品集團集結旗下5個鍋物品牌共同推出「強鍋季」，以開鍋抽價值萬元的純金火鍋金飾、現領800元開鍋金、集章享5折吃鍋等連串優惠搶攻低溫商機；「舞古賀」mini鍋物則推出創意話題鍋品「香菜皮蛋鍋」帶動話題與人潮，期間限定消費新鍋還享第2鍋折價100元的優惠。

王品「強鍋季」推出開鍋現領800元開鍋金、還能獲得5折、7折雙人套餐吃鍋券等好禮。（圖／王品集團）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！酒後不開車，安全有保障！

天冷吃鍋，加上普發金入袋，王品集團「強鍋季」趁勢推年終大放送，即日起至1月31日，旗下的「聚」、「青花驕」、「和牛涮」、「向辣」及「尬鍋」5 大鍋物聯手發年終寵客，活動期間到店消費就有機會抽中價值萬元的999純金火鍋金飾；另外還能透過「王品瘋美食」集章瘋挑戰，現領800元開鍋金、還能獲得雙人套餐吃鍋5折、7折券等好禮，最高集滿15個徽章，現賺總值超過5000元。

王品「強鍋季」已邁入第3年，每年都創造極高話題聲量。今年呼應全民普發現金1萬，以「鍋鍋發年終」為主題加碼回饋，結合年終獎金概念與集章挑戰遊戲，到店用餐還能領年終紅包，打造最具互動性與回饋感消費體驗。王品表示「今年強鍋季預計能為集團帶回千萬營收，年增10％。」

即日起至明年1月31日活動期間，民眾到「聚」、「青花驕」、「和牛涮」、「向辣」及「尬鍋」5大鍋物開鍋，就有機會抽中市價萬元的999純金火鍋金飾，還能參加集徽章瘋挑戰；不限金額，到店消費即能獲贈800元開鍋金，享消費滿千折百優惠。而集滿2個徽章即可領1200元年終紅包，紅包涵蓋10張120元，消費滿千折120元券，最高集滿15枚徽章，還可兌換「聚」雙人瀑布指定套餐、「青花驕」雙人青花宴及「和牛涮」頂級和牛套餐5折、7折吃鍋券，開鍋越多，回饋領越多。

「強鍋季」加碼贈菜好禮，消費內用2客指定套餐贈鮮蝦、生食干貝等好菜。（圖／王品集團）

活動期間，「王品瘋美食」來換禮物為消費者年終加菜討吉利，消費內用2客指定套餐贈品牌限定好菜1份，像是日式火鍋「聚」送鮮蝦、「向辣」送生食干貝、「青花驕」贈招牌特色綜合丸、「和牛涮」贈鯛魚燒呷甜甜，到「尬鍋」可領人氣鹹酥雞，歲末來開鍋福氣滿滿，開鍋出運。

舞古賀mini香菜皮蛋鍋 第2鍋現折百元

入冬後首波大陸冷氣團來襲，民眾想吃鍋保暖的意願更強烈，鍋物品牌紛紛推出期間限定的新品與優惠，搶賺低溫商機。（圖／舞古賀mini鍋物）

近期香菜爆紅，以香菜為主角的美食或零食，一躍而為社群平台的新寵。有鑑於香菜擁有一票死忠支持者，「舞古賀」mini鍋物推出期間限定的創意話題鍋品「香菜皮蛋鍋」，滿鍋翠綠香菜搭配一顆皮蛋，香菜與皮蛋的強烈香氣撲鼻而來，喜好此味的「香」客，真的可以衝一波。天冷吃鍋，業者不但推新鍋搶市，活動期間還享「香菜皮蛋鍋」第2鍋折價100元優惠，該好康不與其他優惠併行。

「舞古賀」mini鍋物推出期間限定的「香菜皮蛋鍋」迎耶誕，還可享第2鍋折價100元的好康，湯底可選日式昆布鍋或四川麻辣鍋。（圖／舞古賀mini鍋物）

全台「舞古賀」mini鍋物即日起至12月28日，新推出這款充滿驚喜的「香菜皮蛋鍋」，把香菜與皮蛋兩種有著獨特香氣的食材巧妙結合，激盪出意想不到的美味火花，湯底提供日式昆布與四川麻辣兩種選擇。而頂部鋪上滿滿新鮮香菜，中間再點綴一顆皮蛋，搭配紅通通的肉片，綠黑紅的視覺也呼應耶誕氣息。

