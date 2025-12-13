冷氣團來襲！合歡山公路「恐降雪結冰」今晚6時起將封閉：車輛只出不進

生活中心／南投報導

台14甲線18K至41.5K受冷氣團與水氣影響，出現固態降水及局部結冰機率高，將實施預警性封閉措施。（圖／翻攝畫面）

今（13）日持續受東北季風影響，迎風面基隆北海岸及大台北山區降雨較持續，午後起逐漸南下影響台灣。其中合歡山台14甲線高海拔路段可能有降雪、結冰機率，對此公路局宣布，今晚6時起合歡山公路實施預警性封閉，明日視路況決定是否開放或限加掛雪鏈車輛通行，提醒用路人提前規劃並攜帶雪鏈。

公路局指出，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段海拔超過3000公尺，受冷氣團與水氣影響，出現固態降水及局部結冰機率高。為維護用路人安全，今晚6時起實施預警性封閉措施，僅允許車輛駛出，不得進入。明天將依天氣及道路狀況，決定是否開放通行或僅限加掛雪鏈車輛行駛。

另外警方也提醒，高山氣候變化迅速且難以預測，管制路段仍會視現況機動調整。依115年合歡山雪季公告規定，若路面積雪或結冰，甲、乙類大客車、超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車禁止進入。

