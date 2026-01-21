冷氣團來襲！吳昇翰提醒保暖 週日辦鄉親相挺大會

（記者陳志仁／新北報導）強烈大陸冷氣團來襲，爭取民進黨提名參選2026年新北市議員的吳昇翰，今（21）日特別提醒，近日氣溫再度下降，並伴隨降雨，濕冷天氣容易引發感冒；呼籲民眾外出時注意保暖、攜帶雨具，妥善照顧自身健康。

圖／爭取民進黨提名參選2026年新北市議員的吳昇翰，呼籲民眾外出時注意保暖、攜帶雨具，妥善照顧自身健康。（吳昇翰臉書）

除關心天氣變化外，「翰你在一起」的吳昇翰也預告，將於本週日（25日）舉辦「鄉親相挺大會」，邀請地方鄉親踴躍參與，一同為他加油打氣；吳昇翰表示，這場活動不僅是選舉動員，更是與地方鄉親面對面交流的重要時刻，希望藉此傾聽更多基層的聲音。

圖／「鄉親相挺大會」將於1月25日上午9時30分，在土城區假日藝術廣場舉行。（吳昇翰臉書）

吳昇翰指出，活動當天將有多位重量級人士到場力挺，包括父親吳琪銘、新北市長參選人蘇巧慧、立法委員王世堅、立法委員陳俊宇，以及前內政部長林右昌等人，展現黨內對其參選的支持力道；並強調，未來將持續以實際行動深耕基層，爭取更多市民的認同與支持。

此外，吳昇翰特別向土城、樹林、三峽、鶯歌地區的鄉親發出邀請，期待大家週日一同出門參與活動，為地方未來發聲；「鄉親相挺大會」將於1月25日（星期日）上午9時30分，在土城區假日藝術廣場舉行，地址為新北市土城區裕民路193-1號。

