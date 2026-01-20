冷氣團來襲！嘉義市觀光協會連6年集結社會愛心 贈物資暖街友
〔記者王善嬿／嘉義報導〕受強烈冷氣團影響，各地氣溫轉冷，嘉義市觀光協會今到人安基金會嘉義站舉辦「溫暖寒冬。點亮希望」攜手送愛公益活動，發送70至80份白米等物資以及加菜金，藉此拋磚引玉，號召各界善心人士投入愛心行動，關懷街友、弱勢民眾。
「溫暖寒冬。點亮希望」攜手送愛公益活動除嘉義市觀光協會，包括嘉義市商業會、嘉義和平扶輪社市議員黃敏修、快又潔洗衣公司、吉泰旅行社、旺萊山食品、月桃故事館、新明津美食餐廳、嘉冠喜煎餅、群香茶業，及多位善心人⼠共同參與。
嘉義市觀光協會理事長張裕隆說，協會已連續6年號召會友與社會大眾共同投入愛心行動，始終秉持「人飢⼰飢、人溺⼰溺」精神，持續扛起企業與社團社會責任；除物資，還捐助包含加菜金等13萬餘元，經費作為人安基金會嘉義站關懷街友、單親媽媽、學⼦、老貧族群所用，呼籲民眾發揮鄰⾥守望相助精神，在街頭若發現年老或體弱街友，可協助通報嘉義市政府社會處，或打衛福部1957福利諮詢專線。
嘉市商業會理事長蕭博仁說，這是很有意義活動，傳達台灣人之間愛心活動，希望繼續傳承；和平扶輪社長馮茂倉說，此次第2年參與，希望社會上每個人都能過好生活，有能力的人希望能幫助，讓每個人都能過好年。
人安基金會嘉義站長陳彥儒表示，站內穩定有30幾位街友，也會夜訪中正公園、嘉義車站前街友，天氣冷時發放禦寒衣物及餐食，並擴大服務範圍至中低收入戶、身障人士、65歲以上清寒證明民眾，農曆年將近，第36屆「寒⼠吃飽30」活動進入倒數1個月，認捐每份800元年禮、市府600元紅包，陪伴街友寒⼠過個溫暖好年。
更多自由時報報導
今年「大寒」真的冷！廖大乙：把握大寒到立春 讓穢氣滾蛋
為台爭取最低關稅+全球首獲最惠國待遇 鄭麗君再宣布1大好消息！
高雄春節4天停收垃圾 除夕夜不收垃圾
走過28年！ 六福村突發文「告別大怒神」 業者解釋了
其他人也在看
癌症治療新路徑 2-2／兩把鑰匙打開根治癌症之門 生華科打造免疫組合骨幹藥物
▲生華科董事長胡定吾（左3起）、醫務長黃品諺、執副暨財務長張小萍，推動CX-4945與CX-5461雙軌新藥研發，全面深化癌症治療應用。 CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導 生華科近來成為全球生醫圈關注焦點，關鍵在於兩項市場首見的新藥研發。公司同步推進CX-4945與CX-5461兩種不同機制藥物，被視為破解癌症免疫治療瓶頸的「兩把鑰匙」。CX...匯流新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
去年1月到10月交通死亡人數降低 但台中、台南不減反增
交通部今天（20日）公布去年1月到10月的道路安全統計，整體死亡人數為2338人，是歷年最低，但台中市行人死亡數和台南市整體死亡數都較去年同期增加不少。交通部次長陳彥伯表示，去年1月到10月道路交通事故整體死亡人數是自2019年以來同期最低，行人死亡人數也是2008年以來歷史最低。依據交通部統計。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
中國進口「辣椒段」驗出致癌蘇丹色素
[NOWnews今日新聞]食藥署今（20）日公布最新邊境查驗不合格名單，其中業者從菲律賓進口的「香蕉醬」檢出含非法定著色劑「莧菜紅」。另外有業者從中國進口的辣椒段則被檢出「蘇丹色素三號」，依規定須在邊...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 發表留言
乳癌家族遺傳力強！好萊塢巨星切雙乳求生
近年來臺灣癌症發生率明顯上升，與十多年前相比幾乎「翻倍」，且出現愈來愈年輕化的趨勢。臺安醫院家醫科主任翁珮瑄醫師指出，雖然部分癌症與先天家族基因有關，但整體而言，真正由遺傳造成的比例僅占少數，多數癌症風險仍來自後天累積，包括飲食、西化生活型態與環境暴露等因素。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
預防感冒 睡飽、吃對、防護足才是關鍵
隨著季節交替、氣溫變化劇烈，感冒與流感進入高峰期。台南市立醫院家庭醫學科醫師吳坤陵提醒，近期流行性感冒升溫，重症與死亡風險不容忽視，建議民眾應接種流感疫苗，同時也呼籲民眾，與其依賴保健品，不如從生活習慣與防疫行為著手，才能真正降低感染風險。吳坤陵表示，感冒多為病毒感染所致，常見包括鼻病毒、腺病毒及腸病毒等。雖然坊間流傳維生素C可預防感冒，但大型研究顯示，對一般族群的預防效果有限，頂多能略微縮短感冒病程，並非人人適用。他進一步指出，鋅離子、維生素D等營養素近年也常被討論。研究發現，鋅離子在感冒初期補充，可能縮短病程約兩天，但並無預防效果；維生素D則僅對原本缺乏者有幫助，一般營養充足者效果並不明顯。吳坤陵強調，預防感冒不應過度依賴營養補充劑，天然食物仍是最安全且有效的來源。鮭 ...台灣新生報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
蘆洲啃老逆子37刀狠弒雙親! 父母雙手布滿"防禦性刀傷"
社會中心／綜合報導36歲的獨生子長期無業啃老，因為要不到5千元，居然殘忍連揮37刀狠弒雙親。母親頭顱被砍破，父親雙手滿布刀痕，顯然是驚恐下拼命擋刀，遭活活砍死。逆子殺人後變裝徒步逃亡，闖工地睡覺，蘆洲警方調閱數百隻監視器，逐步勾勒路線。逃亡45小時後落網，身上僅剩587元，還供稱管教嚴、忍很久了，兩周前網購開山刀。民視 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
10歲童猛灌能量飲 急性咖啡因中毒送醫
不少家長誤以為能量飲能補充體力，卻忽略對孩童的潛在危害，北部一名十歲男童飲用能量飲後，出現心跳每分鐘飆到120下、雙手顫抖，並伴隨噁心嘔吐等症狀，送醫後確診為急性咖啡因中毒。醫師指出，孩童心臟仍在...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
堰塞湖溢流災害重傷花蓮 彭華幹直指中央不應權責模糊、責任飄移
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 針對去年9月發生的花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災提出看法，政治評論員彭華幹近日在臉書發文，直言這起事件是台灣首度面對「堰塞湖型災害」的重大考驗，造成24人罹難與失蹤，令人痛心，強調在生命面前不應淪為政治口水戰，但越是悲痛時刻，越不能讓權責模糊、責任漂移。 彭華幹表示，近期義務辯護律師團質疑花蓮縣政府涉及廢弛職務與過...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
張榮發辭世10週年紀念特展1／20免費登場 近300件文物回望公益足跡 蠟像、親筆手稿首度公開
把善意留下來，最難的不是一句話，而是十年如一日地做下去。為紀念總裁辭世十周年，今（19）日在張榮發基金會B1舉辦紀念活動，邀請曾受助學與公益支持者現身分享生命轉折，也同步預告明（20）日起推出「所信所行・善不止息—長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」。基金會表示，希望透過一件件真實物件與故事，帶觀眾回到總裁一生的信念現場：他如何做決定、如何看待人、又如何把「把善做下去」落成可被延續的行動。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 發表留言
高雄死亡車禍! 2菲籍移工雙載 遭大貨車撞擊輾斃
南部中心／鄧山田、陳芷萍 高雄市報導高雄市路竹區中山南路19日上午發生一起死亡車禍，由於快車道正在進行捷運工程，被圍起來，道路縮減，導致汽機車並行，兩名菲律賓籍移工騎機車雙載，遭到後方大貨車撞擊，雙雙被輾斃身亡！兩名菲律賓籍移工騎機車雙載，遭到後方大貨車撞擊，雙雙被輾斃身亡！（圖／民視新聞）監視器畫面錄到，機車就夾在兩輛大貨車的中間，後方的大貨車疑似沒注意到，就這樣撞了上去，機車倒地，車上兩人當場被輾過去。肇事大貨車方姓駕駛描述當時情況，「那個時候他在我們2台大車中間那邊鑽來鑽去，我都看不到，我都看不到。」大貨車右側車頭和車燈有明顯擦痕，機車則是有嚴重刮痕。這起死亡車禍發生在19日上午9點多，地點在高雄市路竹區中山南路，也就是省道台一線，兩名騎士都是菲律賓籍移工，年約三十歲左右，雖然兩人都有戴安全帽，仍然不敵大貨車重壓，雙雙慘死異國街頭。肇事大貨車方姓駕駛不清楚擦撞點是在哪裏，表示沒有看到機車。（圖／民視新聞）記者詢問肇事大貨車方姓駕駛擦撞點是在哪裏？他回答，「我真的不知道，我知道的當下是他已經倒掉。」路竹派出所副所長林巧玟：「外籍移工騎乘機車負載女性乘客，行經車道縮減路段時，與同向營業大貨車發生擦撞倒地，道路事故肇事原因持續調查釐清。」監視器畫面中可以看到當時道路內側圍了一整排的三角錐，因為正在進行捷運工程，道路縮減，導致汽機車爭道，加上台一線大車多，警方也提醒騎士，遠離大車，大車駕駛也應減速慢行，避免發生交通事故。原文出處：高雄死亡車禍！命喪異國街頭 ２菲籍移工雙載遭大貨車輾斃 更多民視新聞報導直線對撞太詭異！西班牙高鐵釀21死 現場如煉獄男大生載妹子「超車沒過」碰撞！女頭破「慘死重新橋」撞擊瞬間曝回收物裝太高！高雄大貨車「擊落」紅綠燈橫桿 駕駛恐挨罰民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
歌詞亂七八糟也沒關係！ 通心粉鉛筆「4/12台北首演」喊話歌迷：大聲唱出來
日本樂壇備受矚目的搖滾樂團「通心粉鉛筆（マカロニえんぴつ）」正式宣布，將於 2026 年 4 月 12 日在 Zepp New Taipei 舉辦首場在台北的演唱會 「MACAROCK GIG in TAIPEI 〜Hello台北！讓我們一起唱歌吧〜」。這不僅是他們首度來到台北開唱，團員更特別向歌迷喊話：「不管是懂日文還是不懂日文，我們都希望大家跟著一起大聲唱！」鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
骨質疏鬆大媽脊椎骨折險癱 脊椎長節手術解危機
台中一位77歲陳老太太之前因為退化性脊椎側彎併脊椎狹窄症接受脊椎矯正、減壓和固定融合手術，日前陳老太太在家整理盆栽搬動花盆時突然背部一陣劇痛，下半身突然無力跌坐在地上，兩個下肢癱瘓無力，家人趕緊將她送到仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）的急診室。急診醫師發現陳老太太的大小腿癱瘓無力，只剩腳踝可微動，經過緊急核磁共振攝影檢查顯示第七胸椎發生爆裂性骨折，而且壓迫到脊髓，立即聯絡脊椎中心陳盈佑主任安排緊急手術，隔天其大腿開始有微微移動。陳老太太除了接受骨質疏鬆症的治療之外，在疼痛減輕後，復健科醫師安排復健療程積極訓練，約一個月後已經可以持著四腳助行器慢慢行走。陳盈佑主任指出，陳老太太過去接受的手術是從第八胸椎固定到整個腰椎，而這次發生的是第七胸椎爆裂性骨折壓迫到了脊髓造成雙腳 ...台灣新生報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
陳冠宇現身「冠軍之路」映後活動 (圖)
世界12強棒球賽紀錄片「冠軍之路」票房創佳績，中職球星陳冠宇（前排左5）日前驚喜現身映後特別場活動，提到透過紀錄片重新回顧比賽激動時刻格外特別。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高市早苗賭首相大位拚了！23日解散國會 「朝小野大致施政如履薄冰」
日本首相高市早苗今（19日）下午正式宣布，將於本月23日解散眾議院，並提前舉行大選。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
國道1號苗栗三義路段9車追撞 1人受傷送醫
（中央社記者郭宣彣苗栗縣18日電）國道公路警察局第三公路警察大隊表示，國道1號北向153.8公里（三義路段）今天晚上發生9車追撞，造成1人受傷送醫治療，事故已排除並恢復全線通車。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中市警局舉行佈達交接 鄭照新對六位官警肯定
《圖說》臺中市警察局新卸任分局長聯合交接典禮廿日下午在市警局八樓大禮堂舉行，由副市長鄭照新主持，地方民代士紳與 […]民眾日報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
北市華廈餐飲店火勢撲滅 韓國遊客等4人嗆傷送醫
（中央社記者劉建邦台北19日電）台北萬華區成都路附近華廈今天上午發生火警，警消到場發現為餐飲店堆放雜物地下1樓冒濃煙，布線搶救；發現8樓1名約50歲韓國籍女遊客吸入過多濃煙送醫，另有3女嗆傷。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
慶祝締盟20周年 黃偉哲頒贈仙台市議長「榮譽市民證」
台南市與第一個日本友誼市仙台市在今(20)日歡慶締盟20周年，黃偉哲市長偕台南市身心障礙體育運動總會理事長蔡有仁拜會仙台市，分別會晤仙台市長郡和子及議長野田讓，並親自頒贈「榮譽市民證書」給野田讓議長，感謝其長期推動兩市社福及各項交流的傑出貢獻。黃偉哲表示，仙台是台南在日首座友誼市，20年以來，雙方官方與民間在歷次天災中相互關懷守護，築起患難與共的珍貴情誼。儘管今天仙台市戶外氣溫在零度以下，但仙台市的熱情令人倍感溫暖，期盼這份情誼能轉化為更多實質交流，讓雙方友誼長久傳續。仙台市長郡和子表示，感謝黃市長在這個特別的日子來訪仙台，並回憶去年11月率團訪問台南時受到的溫暖接待，對台南的美好印象深刻。締盟20週年是雙方交流的重要里程碑，今日同步於仙台車站舉辦台南宣傳活動，令她深感欣慰與感動。為紀念此重要時刻，郡市長特別贈予締盟20週年的仙台紀念達摩，象徵兩市友誼長存。也希望未來能展開更多領域的交流。仙台市野田讓議長表示，兩市能在多元領域建立堅實的友好關係，實仰賴兩市市民溫厚的情誼與長期的交流。在「311大地震」艱難時刻，台南提供的即時援助與溫暖支持，協助仙台度過難關，期盼這份跨越國界的友好能夠生台灣好新聞 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
《通網股》迎戰年前換機潮 遠傳整合手機、家電、穿戴裝置拚新春商機
【時報記者王逸芯台北報導】隨著農曆新年腳步接近，市場出現一波年前換機與家電汰舊需求。因應消費者希望一次完成手機、3C與家電更新的趨勢，遠傳(4904)今日宣布，推出新春期間整合行動服務、家電與穿戴裝置的優惠方案，主打舊機回收折抵、新機與家電搭配，以及多項加值服務試用，搶攻年前消費商機。 在行動服務方面，遠傳表示，即日起至2月28日，消費者只要攜帶符合資格的舊手機至門市回收，並搭配指定新機與資費方案，即可享有額外折抵，最高可再減新台幣4,000元。活動期間，申辦指定方案的用戶，亦可搭配影音、資安與音樂等加值服務的限期試用，強化整體行動使用體驗。 除手機換機需求外，遠傳也觀察到年前家電汰換與家庭設備升級的需求同步升溫。新春檔期中，遠傳推出多款手機與家電搭配方案，消費者申辦指定5G資費後，可選擇多款智慧型手機或家電產品，以優惠價格入手。相關方案涵蓋旗艦與中高階手機機種，以及智慧顯示器、空氣清淨設備等家電，提供消費者一次完成個人與家庭設備更新的選項。 在穿戴與周邊裝置方面，遠傳同步推出加購優惠，涵蓋智慧手錶與藍牙耳機等產品。遠傳指出，透過購機搭配周邊裝置的方式，消費者可依實際需求選擇穿戴設備，時報資訊 ・ 1 天前 ・ 1
中國財政部連發貸款貼息政策 擴內需促投資
（中央社記者張淑伶上海20日電）中國財政部聯合多部門今天發布5個政策文件，針對個人消費貸款、設備更新貸款、中小微企業貸款等提供利息補貼，目的是降低個人消費信貸成本和企業融資成本，促進消費和投資。中央社 ・ 6 小時前 ・ 2