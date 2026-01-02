冷氣團來襲 國健署：20歲以上逾4成三高不自知 天冷增心血管風險

中央氣象署發布低溫特報，強烈大陸冷氣團報到，各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫發生機率。國健署提醒，除心血管疾病患者、高齡族群要當心，調查顯示，20歲以上三高異常者約有4至7成不自知，導致發生心臟病、中風或慢性病等，且氣溫驟降恐增加心血管急性發作風險，寒流期間應加強頭頸部、四肢保暖，平常也應定期健檢控制三高，健康飲食。

中央氣象署2日發布低溫特報，強烈大陸冷氣團報到，各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫發生機率。國健署提醒，民眾應加強頭頸部、四肢保暖。（中央社資料照）

氣象專家吳德榮表示，今天至4日清晨入冬最強冷空氣籠罩，預計本島出現攝氏7度以下平地最低溫，4日白天至5日傍晚冷空氣減弱，6日下午轉乾冷，下一波強冷空氣緊接南下，有機會挑戰首波寒流。

廣告 廣告

台大醫院急診醫學部主任張維典告訴媒體，天氣冷的時候，人們出門意願通常會降低，急診就會呈現「來者不善、善者不來」的狀況，嚴重狀況患者才會來，常見有心肌梗塞、心因性猝死、呼吸道疾病等，目前才剛開始變冷，還有待觀察，接下來幾天會是重點。

氣溫驟降時，血管會自然收縮、血壓上升，若慢性病控制不佳，容易增加心血管急性發作風險。衛生福利部國民健康署透過新聞稿提醒，低溫防護不只要注意保暖，慢性病防治更是重要關鍵，心臟病與中風等心血管疾病的主要危險因子，包括缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高、過重或肥胖、吸菸等問題。

國健署長沈靜芬指出，除了心血管疾病患者、高齡長者及三高族群要注意，年輕族群也要小心，國健署調查顯示，20歲以上三高異常的國人約有4至7成不自知，造成民眾來不及改變行為或進行治療，導致發生心臟病、中風或其他三高慢性病等。

國健署建議，寒流期間應加強頭頸與四肢保暖，可穿戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子等禦寒用品；平常應定期健檢控制三高，健康飲食，減少心血管負擔。

此外，國健署也建置「科學算病館」網站，將健檢三高數據變成可預測的罹病風險，了解未來10年內罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件風險，以提早調整生活習慣，預防疾病發生。