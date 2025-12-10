冷氣團來襲！太平山強化邊坡防護 12/11-14僅開放鳩之澤溫泉區

為加強邊坡防護工作，宜蘭太平山11-14日僅開放鳩之澤溫泉區。（圖／TVBS）

東北季風增強，冷氣團即將來襲，宜蘭太平山因邊坡坍方安全考量，12月11日至14日僅開放鳩之澤溫泉區，並提供門票及停車費五折優惠，但不提供住宿服務。同時，桃園拉拉山本月週末住宿已全數客滿，夜間溫度較平地低10度。氣象預報顯示，13日晚間至14日清晨為最可能降雪時段，中部以北3500公尺以上高山，如雪山、南湖、玉山等地區有機會降雪，公路單位已安排鏟雪車進駐合歡山地區，提醒民眾前往追雪應做好保暖準備。

為加強邊坡防護工作，宜蘭太平山11-14日僅開放鳩之澤溫泉區。（圖／TVBS）

隨著東北季風增強，宜蘭太平山因上邊坡持續發生坍方，為確保遊客安全，官方公告12月11日至14日期間僅開放鳩之澤溫泉區。太平山莊經理阮名揚表示，鳩之澤提供遊客泡湯及煮蛋服務，園區將於12月15日早上8點進行開園。此外，入園門票與停車費以原本票價五折計算，12月10日至14日不提供住宿服務。太平山目前天空霧氣瀰漫，呈現一片白茫茫景象。由於先前連續降雨導致崩塌，邊坡仍不穩定，因此調整開園時間至上午8點。有遊客表示感到可惜，認為太平山住宿環境良好且員工親切，暫時無法全面開放實在可惜。

廣告 廣告

海拔1200公尺的桃園拉拉山也是冬季賞景勝地。拉拉山日出搭配雲海的景色十分壯觀，吸引不少遊客。當地露營區業者指出，拉拉山目前晚上溫度比平地低約10度，白天則低約3度。業者強調，本月週末住宿已全數客滿，但平日仍可預訂，建議民眾若想上山住宿，務必提前安排。氣象預報指出，此次冷氣團最有機會降雪的時間點落在13日晚間至14日清晨。若溫度與水氣配合得宜，中部以北3500公尺以上的高山，包括雪山、南湖、玉山等地區都有機會降雪。公路單位已安排鏟雪車進駐合歡山地區，提醒想要追雪的民眾務必做好保暖工作，確保安全。

更多 TVBS 報導

天氣／強冷空氣明殺到！暴跌剩11度「4地炸雨」 下波回暖時間曝

霸王級寒流恐再現？鄭明典曝「1罕見巧合」驚：情況少見

掀開「冰山棉被」 冰雪大世界巨大冰庫曝光

玉山初雪！「飄落點點雪花」10分鐘奇景 登山客嗨翻了

