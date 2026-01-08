冷氣團來襲 市長籲農漁民防寒害

強烈冷空氣可能對將即將採收農產品有損害，市長黃偉哲呼籲農民做好防寒害措施。（農業局提供）

記者翁聖權∕新營報導

中央氣象署八日發布低溫特報，提醒大家留意冷氣團與輻射冷卻的影響，可能創下今年入冬新低溫。台南市長黃偉哲籲請農漁民採取防禦措施，避免農漁產品或畜禽受損，並提醒養禽業者做好禽場生物安全措施及消毒，切勿鬆懈。

動保處持續消毒，並擴大養禽場禽流感監測採樣範圍。（動保處提供）

農業局指出，這波強烈冷空氣可能對將即將採收之農漁產品有損害，呼籲農漁畜牧業者應做好防寒害措施。在果樹方面，棗子、香蕉、木瓜、番石榴等已屆採收者，應加強果實套袋或全株包覆、花序保護及表土覆蓋等防寒設施。釋迦、鳳梨等正值生長期，應增施鉀肥、鈣肥，增加作物耐寒力。寒流過後可在葉面上噴灑低濃度氮肥等營養液，促進植株與果實恢復生長，減少損害。

另洋香瓜、西瓜等瓜菜類，可設置隧道棚防風、防寒。小果番茄等果菜類可採收應立即採收，適當提高土壤溼度以保溫。較不耐寒的葉菜類蔬菜可採收應立即採收，未採收應加強畦溝灌水管理。

漁業方面，不耐低溫的養殖物如虱目魚、石斑魚等，應於魚塭北側搭蓋防風棚、加深塭水、加強越冬溝保溫及防寒、加溫等設備。低溫期間儘量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，並暫停投餌及不要無謂地開關水車，等氣溫回升、暖和後，再視情況酌投飼料；必要時規畫儘早採捕減少寒害損失。

畜牧方面，應加強仔畜禽的保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜禽舍溫度及溼度，保持通風的環境，並防範冷風侵襲。