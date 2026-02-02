冷氣團來襲！彰化24小時43起救護 3人命危送醫

低溫來襲，彰化縣有3名長者OHCA送醫搶救。（資料照片／孫英哲攝）

冷氣團南下，中央氣象署發布低溫特報，早晚局部地區有10度以下氣溫。彰化縣消防局統計1日8時至2日時的24小時有43起非創傷的救護案件，患者多為心血管或其他疾病，其中3件為OHCA送醫搶救案件。消防局強調，OHCA發生原因應由醫生判定，且患者送醫後急救亦有極高的機率恢復心跳及呼吸。

3起OHCA（到院前心肺功能停止）案件分別為85歲、86歲及91歲，分別是彰化市及二林鎮等地的民眾，他們病發時大都在傍晚及晚間，對此消防局提醒，近來中部天氣雖然白天大多晴朗，但早晚氣溫相當低，民眾要多注意家中長者的保暖工作，發現長者狀況有異，要趕快就醫。

消防局建議，因近來天氣變化大，民眾衣物要適時調整，最好在臥室床邊放件外套衣服，起身下床後可喝溫水保暖，並添加衣物。

中央氣象署發布低溫特報指出，受大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，局部地區有10度以下氣溫發生的機率。明（3日）清晨至上午金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

