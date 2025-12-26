冷氣團來襲！彰化32小時內「45人送醫」 3人無呼吸心跳

26日清晨出現10度左右低溫。示意圖／鏡週刊

受到大陸冷氣團影響，26日清晨出現10度左右低溫，彰化縣消防局統計，25日12時至26日上午8時一共有45件疑似心肌梗塞，或是其他身體急性不適的救護案件。國健署提醒，在低溫或是溫差較大時要注意保暖。

彰化縣消防局統計，25日清晨12時至26日上午8時，彰化共執行45件疑似心肌梗塞，或是其他身體不適的救護案件，其中有3位民眾到院前無呼吸心跳（OHCA），皆為深夜或凌晨時分，是氣溫相對較低的時段。

消防局表示，最年長者是員林市一名88歲婦人，雖然無法確認送醫的45人病因是否跟溫度驟降有關，但因深夜跟清晨時段體感溫度偏低，劇烈的溫差變化，容易引發心肌梗塞等心血管疾病。

國健署提醒，近期氣溫明顯下降，日夜溫差持續擴大，讓心血管負擔也隨之增加。氣溫驟降或天氣濕冷時，血管收縮、血壓升高，容易誘發急性心肌梗塞與中風，並給出保暖4大建議：

1、避開低溫時段外出：清晨及傍晚為氣溫最低時段，建議避免於低溫或溫差較大時外出，可與親友結伴同行相互照應。

2、穿對衣服更保暖：依溫度增減衣物，加強頭頸部及四肢末梢保暖，並維持衣著的活動靈活度。

3、補充溫水不輕忽：天冷時仍會流失水分，若水分不足，血液可能變得黏稠、增加心血管負擔。外出或運動時，建議每15分鐘飲用200至300毫升溫水，並避免含糖、咖啡因或酒精飲品。

4、留意心臟病或中風徵兆：若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，或無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作等中風警訊，應立即就醫，把握黃金治療期。



