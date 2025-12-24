冷氣團來襲！急凍10度一路濕冷至週六 高山有望飄雪

冷氣團來襲，北台急凍至10度。（圖／劉耿豪攝）

氣象署指出，今天（25日）大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭氣溫越晚越低，白天北部、宜蘭高溫僅18、19度，整天濕冷，中南部及台東高溫22至24度，今夜至明晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫僅12、13度，南部及花、東約14至16度，空曠地區可能會再低一些。此外，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率。

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，迎風面雲量增多，南台灣有鬆散雲層通過，北台灣、東側海上及南台灣皆有降水回波，東北部有明顯降雨、北部、南部較零星。最新歐洲模式模擬顯示，今日至週六（25至27日）入冬第2波「大陸冷氣團」籠罩，北部、東半部有局部短暫雨，北台濕冷，應添衣保暖；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，亦應注意衣著調整，山區偶有零星降雨的機率。

今日北台氣溫驟降、愈晚愈冷，今晚、明晨本島平地最低氣溫即可降至10度左右；今日各地區氣溫如下：北部18降至10度、中部24降至12度、南部14至26度、東部12至25度。

最新模式模擬顯示，今日至週六「雪線」的高度，逐漸降低至3000公尺以下，故合歡山、雪山、南湖等高山，若得水氣配合，則皆有零星飄雪的機率；而今晚、明日2000公尺左右的高山氣溫亦降至接近零度，冰霰、霧淞等固態降水機率高，亦有可能伴隨零星飄雪。

最新模式模擬顯示，下週（28）日季風漸轉乾，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下週一至週三（29至31日）季風減弱、天氣回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨的機率。

氣象專家林得恩表示，降雨變化部份，由於環境水氣偏多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島亦有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨。

