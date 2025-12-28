冷氣團來襲 新北動保處：動物之家啟動三段式防寒照護

（記者陳志仁／新北報導）入冬後冷氣團接連報到，氣溫明顯下降，新北市政府動物保護防疫處全面加強動物之家冬季防寒措施，透過完善的控溫與分級照護機制，確保收容毛寶貝在低溫環境下的健康與福祉。

圖／寒流來襲，動保處保溫強化對動物的禦寒與呵護。（新北市政府動物保護防疫處提供）

動保處處長楊淑方指出，轄下八個動物之家已全面啟動「三段式控溫機制」，當氣溫降至15度以下時，加強防風帆布；降至12度以下時，增設保暖布料；氣溫低於10度時，則開啟保溫燈與暖爐，以穩定室內溫度，降低寒流對動物的影響。

除環境保暖外，動保處也重視不同動物的個別需求，要求第一線動保員依低溫特報、動物年齡、體重及健康狀況進行分級照護；中和動物之家動保員林曉如表示，針對老年、幼齡或術後恢復中的犬貓，會提供暖墊與暖暖包，並安排至獨立隔離空間，避免干擾，協助牠們安心恢復體力。

此外，在飲食方面，動物之家於冬季提高高蛋白、高熱量鮮食及肉末比例，從營養補給強化免疫力，降低低溫對健康造成的影響。

動保處獸醫師黃啟堯提醒，寒冷天氣對虛弱或年邁犬貓是一大挑戰，飼主可在居家環境鋪設具保暖與止滑功能的睡墊，替犬貓穿衣應適時調整，避免悶熱引發皮膚問題，長毛犬貓也須留意毛髮打結情形；使用電暖器時，應與動物保持至少1公尺距離，以防燙傷。

動保處補充，目前動物之家收容近1,200隻犬貓，為鼓勵認養，推出多項福利措施，包含寵物白金卡、疫苗與醫療諮詢優惠，以及「2025新北認養萬金禮」，並加碼補助認養老殘疾犬隻新北幣2,000元；將持續推動「認養不棄養」，讓更多毛寶貝找到溫暖的家。

